العالمي يعود إلى درب الانتصارات..رونالدو الخارق يقود النصر للفوز على ضمك بالدوري السعودي



أحرز كريستيانو رونالدو هدف فوز النصر 2-1 على ضمك في دوري المحترفين السعودي لكرة القدم اليوم السبت في مباراة احتفت فيها الجماهير بالنجم البرتغالي.

ورغم أنها ليست المرة الأولى التي يهز فيها رونالدو الشباك في المباراة، إذ ألغى الحكم هدفين سجلهما النجم البرتغالي بداعي التسلل فإنها كانت كافية ليكمل النصر عودته في النتيجة.

وكان النصر هو الفريق الأفضل خلال أغلب فترات الشوط الأول وهيمن على الكرة بعد سجال في بداية المباراة لكن التقدم كان من نصيب ضمك في الوقت المحتسب بدل الضائع بهدف سجله كيفن نكودو من هجمة مرتدة سريعة بعد أن أهدر فريقه فرصتين مماثلتين.

وفي غضون دقائق معدودة في بداية الشوط الثاني، نجح النصر في قلب الطاولة من ركلتين حرتين سدد أولاها تاليسكا قبل أن يحرز رونالدو هدف الفوز ليثير احتفالات الجماهير التي احتفت به قبل المباراة.

ورسمت الجماهير عبارة (الأعظم على مر العصور) إلى جوار الرقم سبعة الخاص بالنجم البرتغالي ورفعت لافتة يظهر فيها رونالدو بهيئة البطل الخارق.

وبهذا يعود النصر إلى درب الانتصارات في الدوري بعد تعادله في الجولة الماضية أمام أبها قبل التوقف الدولي. ويرتفع رصيد النصر إلى النقطة 22 من عشر مباريات في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف التعاون صاحب المركز الثاني وأربع نقاط خلف الهلال المتصدر.

وفي مباراة أخرى بالجولة ذاتها فاز الحزم 4-3 على ضيفه الرائد.

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