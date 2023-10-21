الشعفار: عقد علي سالمين ممتد مع الوصل

نفى أحمد الشعفار، رئيس مجلس إدارة نادي الوصل رئيس مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم، الأنباء التي ترددت مؤخراً عن وجود مفاوضات بين شباب الأهلي، ولاعب الوصل علي سالمين، مؤكداً أن عقد اللاعب ممتد مع «الإمبراطور»، وجدد مطالبته باستقاء المعلومات والأخبار من الحسابات الرسمية لنادي الوصل.

وشدد الشعفار على أن مشروع مجلس إدارة نادي الوصل هو بناء فريق يعيد إلى الكرة الإماراتية مجد الوصل القوي، وهذا هو الأهم أولاً، معرباً عن رضاء إدارة النادي وشركة الوصل لكرة القدم عن اللاعبين والجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش.

دعم

كما أشاد أحمد الشعفار بدور جمهور الوصل مع الفريق، وتجاوبه مع مبادرة النادي في مباراته مع شباب الأهلي، للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وأكد وجود تواصل واستماع دائم من إدارة النادي وجمهور «الفهود»، وأن الجماهير دائماً داعم ومساند قوي للفريق في كل المسابقات والمواقف.

وعن فوز الوصل على مضيفه شباب الأهلي 3-2 في ذهاب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، قال أحمد الشعفار إن الفريقين قدما مباراة قوية ومتعة طوال 100 دقيقة تقريباً، وأعرب عن سعادته بأن المواجهة ابتسمت في النهاية للوصل، ليواصل الفريق نتائجه الإيجابية، ويصبح الفريق الوحيد بلا أي خسارة في المسابقات المشارك فيها هذا الموسم.

مكسب

أشار أحمد الشعفار أيضاً إلى أن كرة القدم مكسب وخسارة، والوصل لم يخسر حتى الآن في دوري أدنوك للمحترفين، وتعادل في آخر جولتين مع خورفكان 3-3، ومع عجمان 1-1، وقال إن مسابقة الدوري لا تزال طويلة، ولم يمر من عمرها سوى 5 جولات فقط، وإن الوصل يحتل المركز الثالث برصيد 11 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن شباب الأهلي المتصدر، مشدداً على أن الوصل لا يزال في دائرة المنافسة على قمة الدوري.

وتجدر الإشارة إلى أن فوز الوصل، مساء أول من أمس، هو الأول للفريق على ملعب شباب الأهلي في استاد راشد في كأس المحترفين منذ نوفمبر 2010، وشهدت المواجهة هدفين بفارق 193 ثانية فقط، وسجل الأول بوغدان بلانيتش لشباب الأهلي، والثاني سفيان بوفتيني للوصل، والاثنان سجلا من ركلات ثابتة، لتسجل 8 من آخر 14 هدفاً خلال مواجهات الفريقين في الكأس من كرات ثابتة.

أما شباب الأهلي، فسجل أكبر عدد من أهدافه في مرمى الوصل، بواقع 25 هدفاً في كأس المحترفين، ووصل فابيو دي ليما بهدف الفوز للوصل إلى 200 هدف في مشواره بالمسابقات المحلية، وأعاد الفريق إلى سلسلة الانتصارات بعد تعادلين في الدوري، ليبقى الوصل الوحيد بلا أي خسارة في المسابقات المحلية هذا الموسم.

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