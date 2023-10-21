594 دقيقة تكفي.. تراوري أيقونة وسط العين

تألق المالي عبدالكريم تراوري مع فريق 16 سنة بأكاديمية نادي العين، قبل أن يتم تصعيده إلى فريق 18 سنة، الذي توج معه بثنائية الدوري والكأس، ومن ثم اختاره المدرب الهولندي الفريد شرودر، المدير الفني للفريق الأول، ليتابع تألقه ويصبح «أيقونة» خط الوسط، مستفيداً من موهبته الكروية وإمكاناته البدنية، فضلاً عن شغفه وطموحه العالي بالوصول إلى أبعد المراحل في مشواره الكروي، وشارك اللاعب في 8 مباريات بجميع البطولات بمعدل دقائق لعب 594، وسجل هدفاً، ليقدم نفسه بصورة مثالية نالت إعجاب الجماهير والمحللين، مؤكداً جدارته بارتداء شعار الفريق الأول.

انتماء



وأكد تراوري (18 سنة) أنه يشعر بانتماء كبير للنادي وجماهيره، لافتاً إلى أن اللعب للعين شرف كبير، وأرجع سبب ظهوره المتميز مع الفريق الأول إلى المعاملة الاحترافية وروح العائلة الواحدة التي تسود وسط أعضاء الفريق من لاعبين وأجهزة إدارية وفنية، وأشار إلى أن مشاركته مع بعض اللاعبين في الأكاديمية سهلت مهمته في اللعب بالفريق الأول.

ظهور

كان أول ظهور رسمي للاعب بقميص الفريق الأول في مباراة عجمان بالجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين عندما دخل بديلاً ليحيى نادر، في الدقيقة 64، وعاد ليشارك في المباراة كاملة أمام الشارقة بالجولة الرابعة، وأسهم بفاعلية في فوز فريقه على الرغم من أنه لعب تلك المباراة ناقصاً لأكثر من ساعة، وشارك كذلك أساسياً في مباراة النصر بالجولة الخامسة، وفي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي شارك أمام البطائح في ذهاب الدور الأول، إذ دخل في الدقيقة 81 بديلاً لعمر أتزيلي، قبل أن يعود ليشارك في المباراة كاملة في جولة الإياب، وفي ذهاب ربع النهائي أمام النصر شارك في المباراة كاملة وسجل هدفاً.

المفاجأة

وصف تراوري شعوره لحظة استدعائه أول مرة للفريق الأول بالمفاجأة الرائعة، موضحاً أنه كان يتطلع لهذا الأمر وهو لا يزال بفريق تحت 18 سنة، وقال: كنت دائماً أتحدث مع نفسي بأنه ينبغي أن أضاعف جهودي وأشارك بجدية في التدريبات والمباريات لأبني شخصية قتالية حتى أتمكن من اللعب بالفريق الأول، وهو ما حدث وتحقق بالفعل، وقد كان هذا أمراً مثيراً بالنسبة لي.



طموحات

أكد تراوري أن طموحاته مع العين كبيرة، فهو يتطلع للحصول معه على الألقاب داخلياً وخارجياً، وقال: اللعب للفريق الأول تحدٍّ كبير؛ لأن العين يملك في صفوفه لاعبين متميزين في جميع الخطوط، وأدرك أنه يجب أن أضاعف جهودي من أجل البقاء في التشكيلة، وما يساعدني على ذلك هو الأجواء المثالية الموجودة بالفريق، فالجميع يعاملونني باحترام كبير ولا ينظرون لي بوصفي لاعباً صغير السن، ونصحني المدرب بالعمل الجاد للمشاركة مع الفريق الأول، وقال لي أنت ما زلت صغير السن؛ ولذلك ستشارك تدريجياً في المباريات.

دوري

يقول تراوري إن المنافسات المحلية بالإمارات قوية جداً؛ لأن جميع الفرق تضم في صفوفها عناصر متميزة وأسماء كبيرة من لاعبين ومدربين، والجميع يتطلع لحصد البطولات ويضاعف جهوده من أجل ذلك، وهو ما صنع منافسة قوية، وبالطبع ففريق العين بما يملكه من إمكانات ومقدرات ومساندة قوية من جماهيره قادر على اعتلاء منصات التتويج على الصعيدين الداخلي والخارجي.

فخر

وعبر تراوري عن فخره وسعادته باللعب لفريق العين، وقال إنه يعرف قيمة النادي الذي ينتمي إليه؛ كونه من أكبر وأشهر الأندية الآسيوية، وتوجه بالشكر لإدارة النادي لدعمه ورعايته منذ أن كان بالأكاديمية، كما عبر عن شكره للمدرب شرودر لمنحه الثقة، ووعد بالاجتهاد ليكون على قدر التحدي في الدفاع عن شعار العين.

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