الجزيرة.. استثناء في ربع نهائي كأس المحترفين

خرج الجزيرة بنتيجة استثنائية في ذهاب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي «كأس المحترفين» بفوزه على ضيفه الوحدة 2-1، مساء أول من أمس، ليكون صاحب الأرض الوحيد، الذي خرج منتصراً من 4 مواجهات، خسر فيها 3 من أصحاب الأرض النتيجة أمام الضيوف، لتشتعل المنافسة قبل جولات الإياب الحاسمة.

وشهدت مباريات ذهاب ربع النهائي خسارة النصر أمام ضيفه العين، وخسر الشارقة أمام ضيفه اتحاد كلباء، بجانب خسارة شباب الأهلي أمام ضيفه الوصل، لكن الجزيرة كسر القاعدة في المباراة الأخيرة بالمرحلة، وتمكن من تحقيق فوز ثمين على جاره، منحه الأفضلية لنيل بطاقة التأهل قبل جولة الإياب، ثأر بها من الخسارة، التي تعرض لها أمام العنابي في الجولة الثانية من الدوري بنتيجة مشابهة 1-2، بعد مواجهة قوية بين الطرفين.

منافسة

ورغم نتيجة الفوز وفرحة جماهير الجزيرة بالثأر من «العنابي»، لكن فرانك دي بور المدير الفني للفريق خرج بتصريحات جريئة وعقلانية، أنصف عبرها منافسه، على غير عادة المدربين، وذلك بتأكيده أن الوحدة كان الطرف الأفضل في الشوط الثاني، وأن نتيجة التعادل كانت ستكون منصفة، مبيناً أن فريقه حقق التفوق في الحصة الأولى، ونجح في التقدم بهدفين قبل أن يقلص الوحدة النتيجة في الحصة الأولى.

وأضاف: «في الشوط الثاني لم نضغط على لاعبي المنافس بالشكل المطلوب، والوحدة كان قريباً من الوصول إلى شباكنا عبر الفرص، التي توفرت له، أحياناً النتيجة لا تعبر عن مجريات اللقاء، في مباراة الدوري كنا الأفضل، والأوفر هجوماً، ولكننا خسرنا النتيجة، وفي مباراة الكأس تقاسمنا الأفضلية، ولكننا نجحنا في الفوز، الذي نأمل أن يساعدنا في إكمال مشوار المنافسة، ونيل بطاقة التأهل إلى نصف النهائي».

روح قتالية

وامتدح مدرب الجزيرة جهود لاعبيه، موضحاً أنهم أظهروا رغبة كبيرة في الفوز، ولعبوا بروح قتالية ومسؤولية، وكان هنالك تماسك في خطوط اللعب، ساعد في المحافظة على التقدم، والخروج بنتيجة الفوز، التي لعب من أجلها الفريق رغم نشاط الوحدة، ورغبته في التعديل، خلال الشوط الثاني من المباراة.

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