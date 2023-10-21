ماجد الفلاسي لـ«البيان»: أحذر الأبيض من التهاون بفرق مجموعته في تصفيات المونديال

حذر ماجد الفلاسي، لاعب الوصل السابق والمحلل الكروي، لاعبي الأبيض من التهاون بفرق المجموعة الثامنة لتصفيات مونديال 2026، التي تضم منتخبات نيبال واليمن والبحرين، وقال: جميعها منتخبات متطورة وتقدم مستوى جيداً من الأداء؛ ما يتطلب مزيداً من الجدية عند ملاقاتهم بداية من 16 نوفمبر المقبل، من أجل نيل أحد مقاعد التأهل للمرحلة الثانية من التصفيات في خطوة من خطوات التأهل للمونديال، الحلم الذي طال انتظاره ما يزيد على 33 عاماً، منذ أن صعدنا للمرة الأولى لمونديال إيطاليا على يد جيل لن تعوضه كرة الإمارات.

جرس



وقال ماجد الفلاسي في تصريح خاص لـ«البيان» إن مستوى الأبيض خلال وديتي الكويت ولبنان لم يكن على مستوى ودية كوستاريكا رغم إقامتها خارج الدولة؛ ما يعطي جرس إنذار بأن الفريق لا يزال في حاجة إلى عمل فني دؤوب من المدرب البرتغالي باولو بينتو، وجهد مضاعف من اللاعبين، وقال: بعد أن وقف المدرب على مستوى وقدرات اللاعبين خلال المعسكرات الماضية، تمنيت أن يلعب ودية لبنان بالتشكيلة الرئيسة التي سيخوض بها منافسات التصفيات من أجل الوقوف على جاهزية اللاعبين ومدى استيعابهم لطريقة اللعب، حتى يقف على الإيجابيات والسلبيات كاملة قبل انطلاق منافسات التصفيات.

خبرة

وأشاد ماجد الفلاسي بحرص المدرب بينتو على منح الفرصة لعدد من اللاعبين الشباب خلال المباريات الودية الماضية، موضحاً أن المدرب لا يغفل دور عنصر الخبرة بالفريق، مثل بندر الأحبابي ووليد عباس، وغيرهما من أصحاب الخبرة، الذين سبق ولعبوا مباريات رسمية عديدة، وهم قادرون على تحمل المسؤولية بشكل مميز خلال المنافسات المقبلة، ومن يلاحظ أداء المنتخب خلال المباريات الثلاث الماضية يلاحظ افتقاد الفريق للاعب القائد داخل الملعب، وهذا القائد ليس مشكلة المنتخب وحسب، وإنما نفتقده في معظم الأندية بالدولة، بعد اعتزال عبدالسلام جمعة وفهد علي وهلال سعيد وبشير سعيد، وغياب إسماعيل مطر؛ لأن مثل هؤلاء اللاعبين يحفزون ويوجهون زملاءهم بشكل مميز داخل الملعب.

منافسة

وفيما يتعلق بمنافسات الدوري، قال ماجد الفلاسي: بعد انقضاء 5 جولات من عمر المسابقة، أستطيع القول إن المنافسة على اللقب تنحصر بين الثنائي العين وشباب الأهلي، فهما الأفضل؛ نظراً لأنهما يضمان لاعبين متميزين، وأجهزة فنية على مستوى عالٍ، ويزاحمهما الشارقة، لكنه لن يكون منافساً قوياً بعد أن خسر من منافسيه على ملعبه وبين جمهوره، على الرغم من توافر كل مقومات الفوز باللقب للفريق.



توقف

وأضاف ماجد الفلاسي: تعدد فترات توقف بطولة الدوري بسبب تعدد البطولات وإعداد الأبيض يفقدها البريق المطلوب، ويضر بالأداء العام وبمستوى عدد من فرق المسابقة، ولعل تداخل البطولات قضية مزمنة يجب على الاتحادات الدولية والقارية التنسيق فيما بينها لتقليل التوقفات بما يسهم في تطور المسابقات المحلية.

موهبتان

وأبدى ماجد الفلاسي إعجابه بمستوى اللاعبين علي صالح ويحيى الغساني، ذاكراً أنهما موهبتان تستحقان التقدير والاحترام، كما أن عطاءهما واضح، كما لا أغفل جهد لاعب عجمان بلال يوسف، الذي ظهر بمستوى طيب هذا الموسم مع فريقه، وقال الفلاسي: لا ننسى اللاعبين الذين منحهم بينتو فرصة اللعب بالمنتخب، مثل عادل سلطان وزايد سلطان، إضافة إلى محمد عباس وعلي عبدالعزيز، والآن اللاعب المواطن أصبح مطالباً بمضاعفة جهده سعياً لإثبات وجوده وسط تلك الكوكبة من اللاعبين الأجانب والمقيمين، والمنتخب في حاجة ماسة لجهد كل لاعب مميز بالدوري.

عقلية

وعن رأيه في تعدد الإصابات بصفوف عدد من فرق الدوري خلال الموسم الحالي، قال ماجد الفلاسي: على الرغم من تطبيق الاحتراف منذ سنوات طويلة، فإن لاعبينا لا يزالون يمارسون اللعبة بعقلية الهاوي، فلا يهتمون بتعزيز الجانب البدني وتمارين الجمانيزوم التي تقوي عضلات اللاعبين؛ لذلك نجدهم عرضة للإصابات، ومن يتابع تدريبات الأندية الأوروبية يلاحظ أن الفريق يتدرب مرات مرات على مدار اليوم، سواء للجانب الفني والتكتيكي أو البدني؛ لذلك حينما يصاب لاعب مثل نيمار تجده يعود للملاعب سريعاً؛ لأن تأسيسه البدني سليم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز