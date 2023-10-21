لماذا اعتذرت شركة «ميتا» للمستخدمين الفلسطينيين؟

اعتذرت شركة «ميتا» لبعض مستخدمي إنستغرام الفلسطينيين، بعد إدراج كلمة «إرهابي» في السيرة الذاتية، مؤكدةً أنه خطأ في الترجمة التلقائية.

وكانت المشكلة التقنية قد ظهرت لدى بعض المستخدمين الذين كتبوا كلمة «فلسطيني» باللغة الإنجليزية على ملفاتهم الشخصية، واستعملوا الرموز التعبيرية للعلم الفلسطيني، وذلك حسبما أفاد موقع صحيفة «الغارديان» البريطانية.

وعندما تُرجمت إحدى العبارات تلقائياً إلى الإنجليزية، كان نصها كما يلي: «الحمد لله، الإرهابيون الفلسطينيون يقاتلون من أجل حريتهم».

وأكد متحدث باسم «ميتا» أنه تم حل المشكلة، قائلاً: «لقد أصلحنا مشكلة تسببت لفترة وجيزة في ظهور ترجمات عربية غير مناسبة في بعض منتجاتنا»، مضيفاً: «نعتذر بشدة عن حدوث ذلك».

وقال فهد علي، سكرتير منظمة الحدود الإلكترونية الأسترالية، وهو فلسطيني مقيم في سيدني، إنه لم تكن هناك شفافية كافية من «ميتا» حول كيفية السماح بحدوث ذلك.

وتابع: «هناك قلق حقيقي بشأن زحف هذه التحيزات الرقمية»، مشيراً إلى ضرورة الحاجة إلى معرفة مصدر ذلك.

وتساءل: «هل هو نابع من مستوى الأتمتة؟ هل هو نابع من مشكلة في مجموعة التدريب؟ هل هو نابع من العامل البشري في هذه الأدوات؟»، مؤكداً أنه «ليس هناك وضوح في ذلك».

وأوضح أن «هذا ما يجب أن نسعى إلى معالجته»، معرباً عن أمله بأن توضح «ميتا» الأمر بشكل أكبر.

وقال موظف سابق في «فيسبوك» لديه إمكانية الوصول إلى المناقشات بين موظفي «ميتا» الحاليين إن هذه المشكلة دفعت الكثير من الناس إلى حافة الهاوية داخلياً وخارجياً.

ومنذ بدء الحرب بين «حماس» وإسرائيل، اتُهمت «ميتا» بفرض رقابة على المنشورات الداعمة لفلسطين على منصاتها.

وفي تدوينة يوم الأربعاء، ذكرت «ميتا» إنه تم اتخاذ إجراءات جديدة منذ أن بدأت الحرب بين «حماس» وإسرائيل، «لمعالجة الارتفاع الكبير في المحتوى المنتشر على المنصة الذي يحتمل أن يكون ضاراً»، نافيةً قمع صوت أي شخص.

وبررت الشركة بعض ما حدث بأنه خطأ أدى إلى عدم ظهور المقاطع والمنشورات التي تمت إعادة مشاركتها في قصص الأشخاص على «إنستغرام»، ما أدى إلى انخفاض كبير في الوصول، لافتةً إلى أن الخلل لم يقتصر على المنشورات المتعلقة بغزة.