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بكبسة زر.. عالم ثلاثي الأبعاد بالذكاء الاصطناعي لدعم «الميتافيرس»

10/21/2023 3:01:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن باحثون في الجامعة الوطنية الاسترالية بالتعاون مع جامعة أوكسفورد وأكاديمية بكين للذكاء الاصطناعي، عن تطور جديد في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بتخليق عالم ثلاثي الأبعاد، بمجرد بضعة كلمات تعبر عن ذلك العالم.

وقال العلماء إن «جي بي تي 3D» هو عبارى عن برنامج لتحويل النص المكتوب إلى عالم واقعي ثلاثي الأبعاد بتفاصيل كاملة.

ويستطيع التطبيق وفقاً للباحثين أن يكمل البيانات الناقصة أو إضافة تفاصيل لفيديو قائم من خلال نص يصف النواقص أو المطلوب استكماله في الفيديو، لتوليد فيديو كامل بالتفاصيل المضافة، أو استبدال تفاصيل موجودة بالفعل بتفاصيل أخرى تخليقية بشكل ثلاثي الأبعاد.

ويعد التطبيق الجديد إضافة تتكامل مع التوجهات إلى عالم الميتافيرس، ليصبح الذكاء الاصطناعي داعما للميتافيرس، ومكملاً له، وذلك من خلال استطاعته توليد عالم افتراضي ثلاثي الأبعاد بمجرد تعليمات نصية.


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