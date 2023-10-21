أكثر من 100 ألف شخص يشاركون بمسيرة داعمة لفلسطين في العاصمة البريطانية لندن

قالت شرطة العاصمة البريطانية لندن في بيان اليوم إن 100 ألف شخص شاركوا بمسيرة داعمة لفلسطين في لندن.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن أكثر من 100 ألف شخص خرجوا إلى شوارع لندن يوم السبت دفاعا عن حقوق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية في أعقاب الرد العنيف على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حماس على إسرائيل

7 أكتوبر.

وأفادت بأن حوالي 1000 من ضباط شرطة العاصمة راقبوا الأحداث في العاصمة بعد حدث مماثل الأسبوع الماضي شهد خروج عشرات الآلاف تضامنا مع الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة وفق روسيا اليوم.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن الاحتجاجات كانت سلمية حيث لوحت حشود كبيرة بالأعلام الفلسطينية في شوارع وسط لندن، كما ردد المشاركون شعار فلسطين من النهر للبحر، مخالفين تعليمات للشرطة تمنع ترديده.

وأشارت "ديلي ميل" إلى أن المظاهرات الداعمة لفلسطين تأتي في الوقت الذي أعلن فيه وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي أنه تحدث مع المسؤولين الإسرائيليين لتذكيرهم "بواجبهم في احترام القانون الدولي".



وقالت الصحيفة إن مسيرات أخرى خرجت في المملكة المتحدة يوم السبت لدعم الفلسطينيين، كما شوهدت أعلام فلسطينية متعددة في أنفيلد خلال مباراة ليفربول وإيفرتون.



وأوضحت "ديلي ميل" أن العديد من الصور من لندن وثقت تواجدا أمنيا كبيرا حول

السفارة الإسرائيلية، بما في ذلك أكثر من 20 سيارة شرطة وعشرات من ضباط مكافحة الشغب الذين يقومون بدوريات في الشوارع.

وذكرت الصحيفة أنه تم وضع حواجز معدنية وخرسانية كبيرة أمام مدخل السفارة، وشوهد الضباط وهم يكدسون دروع مكافحة الشغب داخل البوابات.

وما يزال قطاع غزة يتعرض لقصف إسرائيلي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر التي قوبلت بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية.

وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي الـ 4000 فيما أصيب أكثر من 13 ألفا أيضا.



وقطاع غزة يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.



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