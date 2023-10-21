مصرع 6 أشخاص بينهم جنود بانفجار سيارة مفخخة في الصومال

انفجرت سيارة مفخخة في منشأة عسكرية تقع على مشارف العاصمة الصومالية، اليوم، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص، بينهم أربعة جنود، حسبما أعلنت الشرطة.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة الصومالية، صادق دوديش، أن تسعة أشخاص آخرين، بينهم خمسة جنود، أصيبوا في التفجير الانتحاري الذي استهدف منشأة عسكرية في منطقة شبيلي السفلى.

وأعلنت حركة الشباب المتطرفة مسؤوليتها عن الهجوم. وكثيراً ما تنفذ الجماعة مثل هذه الهجمات.

وأظهرت الصور المتداولة على منصة التواصل الاجتماعي «إكس» حجم الأضرار الناجمة عن التفجير الذي أدى إلى تدمير القاعدة الأمنية وعدد من منازل المدنيين في محيطها.

وتقاتل الحكومة الفيدرالية الصومالية حركة الشباب منذ سنوات، وكثفت قوات الأمن هجومها على الجماعة في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك محاولة تفكيك شبكتها الدعائية.

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