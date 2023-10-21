Saturday, 21 October 2023 11:07 GMT

مصرع 6 أشخاص بينهم جنود بانفجار سيارة مفخخة في الصومال

10/21/2023 3:01:04 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

انفجرت سيارة مفخخة في منشأة عسكرية تقع على مشارف العاصمة الصومالية، اليوم، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص، بينهم أربعة جنود، حسبما أعلنت الشرطة.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة الصومالية، صادق دوديش، أن تسعة أشخاص آخرين، بينهم خمسة جنود، أصيبوا في التفجير الانتحاري الذي استهدف منشأة عسكرية في منطقة شبيلي السفلى.

وأعلنت حركة الشباب المتطرفة مسؤوليتها عن الهجوم. وكثيراً ما تنفذ الجماعة مثل هذه الهجمات.

وأظهرت الصور المتداولة على منصة التواصل الاجتماعي «إكس» حجم الأضرار الناجمة عن التفجير الذي أدى إلى تدمير القاعدة الأمنية وعدد من منازل المدنيين في محيطها.

وتقاتل الحكومة الفيدرالية الصومالية حركة الشباب منذ سنوات، وكثفت قوات الأمن هجومها على الجماعة في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك محاولة تفكيك شبكتها الدعائية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN21102023000110011019ID1107280911

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث