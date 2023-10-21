بثلاثية نظيفة..إنتر ميلان يعبر تورينو ويستعيد صدارة الدوري الإيطالي

استعاد فريق إنتر ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه على مضيفه تورينو 3 /صفر اليوم السبت بالمرحلة العاشرة.

كما تقدم فريق نابولي للمركز الثالث بفضل فوزه المثير على مضيفه فيرونا 3 /1.

وعلى ملعب أولمبيكو دي تورينو، انتهى الشوط الأول من مباراة تورينو مع ضيفه إنتر ميلان بالتعادل السلبي.

ومهد المهاجم الفرنسي ماركوس تورام الطريق أمام إنتر ميلان نحو النصر، بتسجيله هدف التقدم في الدقيقة 59 ثم أضاف الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 67 قبل أن يختتم التركي هاكن كالهان اوغلو التسجيل في الثواني الأخيرة من ضربة جزاء.

الفوز رفع رصيد إنتر ميلان في الصدارة إلى 22 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ميلان الوصيف وتوقف رصيد تورينو عند تسع نقاط في المركز الرابع عشر.

وبوسع ميلان أن يستعيد موقعه في الصدارة عبر الفوز في المواجهة الصعبة التي تجمعه بضيفه يوفنتوس غدا الأحد.

وعلى ملعب مارك أنتونيو بينتجودي انتهى الشوط الأول بتقدم نابولي بهدفين حملا توقيع ماتيو بوليتانو في الدقيقة 27 والجورجي خفيشا كفاراتسخيليا في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني تقمص خفيشا كفاراتسخيليا دور البطولة وسجل الهدف الثاني له والثالث لنابولي في الدقيقة 55 ثم سجل الصربي داركو لازوفيتش الهدف الوحيد لفيرونا في الدقيقة 60.

ورفع نابولي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد فيرونا عند ثمان نقاط في المركز السادس عشر.

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