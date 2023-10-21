أرسنال يتفادى الخسارة أمام تشيلسي ويتقاسم صدارة الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي

حافظ فريق أرسنال على سجله خاليا من الهزائم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، هذا الموسم، بعدما قلب تأخره بهدفين نظيفين أمام مضيفه تشيلسي إلى تعادل 2/2 اليوم السبت في المرحلة التاسعة للمسابقة، ليتقاسم صدارة جدول الترتيب مع مانشستر سيتي.

وكان مانشستر سيتي اعتلى قمة الترتيب بعد فوزه على برايتون 2 / 1، لينتزع الصدارة من ليفربول، الذي كان قد احتلها لوقت قصير عقب فوزه على إيفرتون 2 / صفر.

وفي باقي المباريات فاز نيوكاسل يونايتد على ضيفه كريستال بالاس 4/ صفر وبرنتفورد على ضيفه بيرنلي 3 /صفر ووولفرهامبتون على مضيفه بورنموث 2 /1 وتعادل نوتينجهام فورست مع ضيفه لوتون تاون 2 /2.

وعلى ملعب سامفورد بريدج، تمكن أرسنال من تفادي الخسارة الأولى بتعادله مع تشيلسي 2/2.

وأنهى تشيلسي الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه كول بالمر في الدقيقة 15 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، تمكن تشيلسي من تعزيز تقدمه بهدف ثان سجله ميخايلو مودريك في الدقيقة 48، إلا أن ديكلان رايس تمكن من تقليص الفارق لأرسنال في الدقيقة 77، قبل أن يسجل لياندرو تروسارد هدف التعادل في الدقيقة 84.

ورفع أرسنال رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي، فيما رفع تشيلسي رصيده إلى 12 نقطة في المركز التاسع.

وعلى ملعب الاتحاد، استعاد مانشستر سيتي صدارة جدول الترتيب، بشكل مؤقت، بفضل الفوز على ضيفه برايتون 2 /1.

ورفع سيتي حامل اللقب رصيده في الصدارة إلى 21 نقطة بفارق الأهداف أمام أرسنال وبفارق نقطة واحدة أمام ليفربول وتوتنهام.

ويلتقي توتنهام بعد غد الاثنين مع ضيفه فولهام.

وأنهى سيتي شوط المباراة الأول متقدما بهدفين حملا توقيع الأرجنتيني جوليان ألفاريز في الدقيقة السابعة والنرويجي إيرلنج هالاند في الدقيقة 19.

وفي الشوط الثاني رد الإسباني

أنسو فاتي بهدف لبرايتون في الدقيقة 73 ثم تعرض مانويل اكانجي لاعب سيتي للطرد في الثواني الأخيرة.

وعلى ملعب أنفيلد، تعرض آشلي يانج لاعب إيفرتون للطرد في الدقيقة 37.

وتمكن قائد المنتخب المصري محمد صلاح من تسجيل الهدف الأول لليفربول من ركلة جزاء في الدقيقة 75.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة عاد صلاح ليسجل الهدف الثاني له ولفريق ليفربول .

وبالهدفين اللذين سجلهما صلاح اليوم رفع رصيد أهدافه إلى 201 هدف بمختلف الدوريات التي لعب فيها، حيث سجل 11 هدفا في الدوري المصري، وتسعة أهداف في الدوري السويسري و35 هدفا في الدوري الإيطالي، بالإضافة إلى 146 هدفا في الدوري الإنجليزي بهدفي اليوم.

ورفع ليفربول رصيده على 20 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد إيفرتون عند سبع نقاط في المركز السادس عشر.

وعلى ملعب سانت جيمس بارك حسم نيوكاسل فوزه على كريستال بالاس بأربعة أهداف حملت توقيع جاكوب ميرفي في الدقيقة الرابعة وأنتوني جوردون في الدقيقة 44 وشون لونجستاف في الدقيقة 44 وكاليوم ويلسون في الدقيقة 66.

الفوز رفع رصيد نيوكاسل إلى 16 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد كريستال عند 12 نقطة في المركز الحادي عشر.

وعلى ملعب جريفين بارك، فاز برينتفورد على ضيفه بيرنلي بثلاثة أهداف دون رد ليرفع رصيده إلى عشر نقاط في المركز الرابع عشر وتوقف رصيد بيرنلي عند أربع نقاط في المركز الثالث من القاع.

وجاءت أهداف برينتفورد عن طريق يوان ويسا في الدقيقة 25 وبريان مبيومو في الدقيقة 62 وسامان قدوس في الدقيقة 87.

وأنهى بيرنلي المباراة بعشرة لاعبين لطرد كونور روبيرتس في الدقيقة 77.

وعلى ملعب فيتاليتي ، قلب وولفرهامبتون تأخره بهدف أمام مضيفه بورنموث إلى فوز مستحق بهدفين، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني عشر وتوقف رصيد بورنموث عند ثلاث نقاط في المركز قبل الأخير.

وتقدم دومينيك سولانكي بهدف لبورنموث في الدقيقة 17 لكن الفريق لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 54 لطرد لاعبه لويس كوك.

وأدرك ماتيوس كونها التعادل لوولفرهامبتون في الدقيقة 47 وتكفل ساسا كالادزيتش بتسجيل هدف الفوز قبل دقيقتين من النهاية.

وعلى ملعب سيتي جراند، تعادل نوتينجهام فورست مع ضيفه لوتون تاون 2/2.

وسجل هدفي نوتينجهام فورست كريس وود في الدقيقتين 48 و76 ـ فيما سجل هدفي لوتون تاون تشيدوزي أوجبيني واليجاه اديبايو في الدقيقتين 83 والأخيرة من اللقاء.

ورفع نوتينجهام فورست رصيده إلى عشر نقاط في المركز الخامس عشر كما رفع لوتون تاون رصيده إلى خمس نقاط في المركز السابع عشر.

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