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كارفخال ينقذ ريال مدريد من الهزيمة أمام إشبيلية في الدوري الإسباني

10/21/2023 3:01:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


تعادل ريال مدريد مع مضيفه إشبيلية 1 /1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم إشبيلية بهدف سجله ديفيد ألابا بالخطأ في مرمى الريال في الدقيقة 74، لكن داني كارفخال نجح في تسجيل هدف التعادل للفريق الملكي في الدقيقة 78.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 25 نقطة في المركز الأول، بفارق ثلاث نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثاني، والذي سيلعب غد مع ضيفه ألميريا ضمن منافسات الجولة ذاتها.

ويبتعد ريال مدريد عن برشلونة أربع نقاط، علما أن الأخير سيواجه أتلتيك بلباو غدا الأحد.

على الجانب الأخر، رفع إشبيلية رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثالث عشر.

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