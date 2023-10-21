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«مُزن» تطرح أحدث حلول القطاع المالي في الإمارات تماشياً مع أهداف «فنتيك»

10/21/2023 3:00:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

جددت شركة «مزن»، من خلال مشاركتها في فعاليات معرض «فينتك سيرج 2023» التزامها الراسخ تجاه القطاع المالي، وذلك من خلال تسخير حلولها المبتكرة، بما فيها منصة «فوكال» الذكية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تبسيط عمليات الامتثال لمكافحة غسل الأموال، وتنفيذها بشكل آلي، إضافة إلى تقليل المخاطر وتوقع التهديدات، وتحديث قوائم الكيانات أو الأشخاص أو الأنشطة، التي تحتاج إلى مراقبة خاصة بشكل فوري ومستمر.

وعلاوة على ذلك تمتاز منصة «فوكال» من شركة «مزن» في مكافحة الاحتيال بشكل استباقي، حيث تتعرف على السلوكيات المشبوهة والمثيرة للشك، وتمنع الجرائم المالية ضد المؤسسات وعملائها، كما تتحقق من هوية المستفيدين تلقائياً، من خلال التأكد من بياناتهم ومقارنتها بقاعدة بيانات المستفيدين.

وقال الدكتور محمد الحسين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «مُزن» تعليقاً على المشاركة في الحدث: «تعكس مشاركة «مُزن» في معرض «فينتك» التزامنا الراسخ بتأمين مستقبل القطاع المالي»، وتطرق في حديثه عن الذكاء الاصطناعي قائلاً: «أسهم الذكاء الاصطناعي في تحويل قطاع الخدمات المالية بشكل كبير، وإن منصة «فوكال» من «مُزن» القائمة على الذكاء الاصطناعي تساعد في تعزيز عمليات الامتثال، ومكافحة الجرائم المالية، ونسعى دائماً إلى أن نكون الشريك الموثوق لمؤسسات المنطقة، عبر تسخير منتجات الذكاء المالي وتحقيق معايير الامتثال، التي تتماشى مع رؤى ومستهدفات الحكومات في المنطقة كافة».


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