أراضي دبي ومركز فضّ المنازعات الإيجاريّة يلتزمان بنهج رقمنة الحياة في دبي

سجلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي وذراعها القضائية مركز فضّ المنازعات الإيجاريّة مشاركة نوعيّة وفريدة في معرض جيتكس جلوبال 2023، الذي اختتمت فعالياته الجمعة 20 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي، حيث قدّمت الدائرة والمركز على مدار أيام الحدث تجربتهما الرائدة في الابتكار وتوظيف التقنيات الرقمية المتطوّرة في تعزيز القطاع العقاري في الإمارة.



وقد استقبلت منصّة أراضي دبي العديد من المسؤولين البارزين في القطاعين الحكومي والخاص، والذين أشادوا بالتقدّم الكبير الذي تمثّله خدمات ومبادرات الدائرة في المشهد الرقمي. كما تمّ تكريم الدائرة من قبل هيئة دبي الرقميّة ضمن حفل تكريم الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية، على الجهود الاستباقيّة والمساهمة الثريّة للدائرة في مسيرة تنافسيّة دبي وتحوّلها الرقمي.



وتصدّرت المحكمة الافتراضيّة بتقنية الميتافيرس، وهي أول منصة افتراضية لإدارة جلسات التقاضي العقاري لمركز فض المنازعات الإيجاريّة عن بعد بتقنية الميتافيرس، مشاركة الدائرة، حيث تعدّ مؤشراً على التزامها تجاه نهج رقمنة الحياة في دبي، ودمج خدماتها العقاريّة مع أحدث التقنيات المتطوّرة.



كما عرّفت جمهور الحدث على العديد من الخدمات والمبادرات الرقميّة، بما يشمل تطبيق دبي ريست المنصة العقارية الذكية للخدمات العقارية، و«منصّة التسجيل العقاري اللحظي في دبي»، والتي تم تطويرها من قبل مؤسسة الإمارات للحلول العقارية، والتي تمثّل شاشة بيانات توضح التصرفات الحية في مختلف مناطق دبي.



بدوره سلّط مركز فضّ المنازعات الإيجاريّة الضوء على خدمة المسبار القضائي المفهوم المبتكر الأول من نوعه، وهو عبارة عن «محكمة متكاملة» يقدم جميع خدمات التقاضي بالمركز بتقنية الذكاء الاصطناعي. ومنصّة كاشف، وهي عبارة عن منصة رقمية لتسهيل وتسريع تنفيذ الأحكام بعملية الكشف عن الأملاك والأصول التي يمتلكها المنفَّذ ضده من خلال الربط الرقمي مع الجهات الحكومية، بالإضافة إلى خدمة القاضي الذكي، الذي يتيح للمتعاملين الحصول على استشارة قانونية مجانية تُعرّف بحقوق أطراف العلاقة الإيجارية قبل الشروع في رفع القضيّة، وخدمة صحيفة الحالة الإيجاريّة التي تمكّن الأطراف قبل البدء في تحرير عقد الإيجار من الاستعلام عن صحيفة الحالة الإيجارية للطرف الآخر.



وتُواصل أراضي دبي رسالتها الاستراتيجيّة في تمكين المجتمع العقاري من خلال خدمات عقارية استباقية سلسة وتشريعات وبيانات متكاملة، بشراكات فعالة وبنية تحتية رقمية رائدة وكادر بشري مؤهل، لتوفير بيئة حاضنة للابتكار العقاري وتعزيز فعالية وكفاءة العمليات والحوكمة المؤسسية.

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