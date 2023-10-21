«التغير المناخي والبيئة» تتعاون مع «اتصالات من E&» في الخدمات الرقمية

اختتمت وزارة التغير المناخي والبيئة، مشاركتها في معرض «جيتكس» العالمي للتقنية 2023 الذي اختتم أعماله أمس، بعد إجراء نقاشات بيئية ومناخية ثرية من خلال منصة «جيتكس إمباكت» وإبرام تعاون مع مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات من e&».

واستعرضت وزارة التغير المناخي والبيئة أحدث مشاريعها التقنية، خاصة خدماتها الرقمية على منصتها الخاصة خلال المعرض التقني العالمي، حيث تقدم الوزارة العديد من الخدمات الرقمية التي تقدمها للجمهور من داخل وخارج الإمارات ويبلغ عددها 103 خدمات.

وخلال المعرض، وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة ومجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات من e&» مذكرة تفاهم للتعاون بشأن تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات ذات الصلة. ويأتي توقيع المذكرة في إطار حرص الوزارة على تبني أحدث حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات ذات الصلة والاستفادة منها في إطار منظومة موثوق بها وبطريقة آمنة. ووقع مذكرة التفاهم محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة، وعبد الله إبراهيم الأحمد، النائب الأول للرئيس لقطاع المؤسسات الحكومية في «اتصالات من e&».

وأكد محمد سعيد النعيمي أن وزارة التغير المناخي والبيئة حريصة على تعزيز تحولها الرقمي والاعتماد على التقنيات الحديثة، وهو ما يقع في صميم جهودها لدعم الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية من الهدر، حيث ينعكس تطبيق الخدمات الرقمية وتشغيل كامل العمليات بها على جهودنا المناخية والبيئية في دولة الإمارات.

وأشار إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع «اتصالات» يعكس جهود الوزارة الرامية لتوسيع مجالات التعاون المشترك مع جميع الجهات الفاعلة في الدولة من أجل الاستفادة من أحدث التطبيقات الرقمية والتكنولوجية التي أصبحت المحرك الرئيسي لإدارة العمليات وتقديم خدمات متطورة للجمهور. وأشار إلى أن دولة الإمارات تمتلك العديد من التجارب الرقمية الرائدة، وتمثل مجموعة اتصالات أحد رواد تقنيات الاتصال وتتمتع ببنية تحتية رقمية متطورة، وسيساهم التعاون مع المجموعة في تحقيق المزيد السهولة والانسيابية في أداء الأعمال التي تقوم بها الوزارة.

جيتكس إمباكت

كان لوزارة التغير المناخي والبيئة حضور لافت من خلال منصة «جيتكس إمباكت» التي تم إطلاقها من قبل معرض «جيتكس جلوبال» لأول مرة. وتعد المنصة الأبرز في المنطقة لحفز تكنولوجيا المناخ بهدف استكشاف حلول الطاقة النظيفة من أجل معالجة ظاهرة الاحتباس الحراري، وذلك في ضوء الزخم الكبير الذي يشهده مؤتمر الأطراف COP28 الذي ينطلق في الإمارات نوفمبر المقبل. وجمعت المنصة قادة الاستدامة العالميين لإيجاد ومناقشة حلول واستراتيجيات التحول الأخضر، مما يساهم في تمكين الشركات والمشاريع الناشئة بمجال تكنولوجيا المناخ عبر تبني خطة لدعم أهداف التنمية المستدامة 2030.

وخلال المنصة، شارك الدكتور محمد سلمان الحمادي، الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية في وزارة التغير المناخي والبيئة، في جلسة بعنوان «الطبيعة في قلب أولوياتنا في مجال الاستدامة». وخلال كلمته، أكد على ضرورة الاعتماد أكثر على التكنولوجيا والابتكار على نطاق واسع لوقف المزيد من التداعيات المناخية.

وقال: «قبيل انعقاد مؤتمر لأطراف COP28، نجتمع لرؤية ومشاركة وفهم أفضل لبعض الحلول التكنولوجية الأكثر تطوراً وابتكاراً في العالم، لكننا بحاجة إلى العمل معاً والتعاون وتشكيل المزيد من الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص للمساعدة في تحويل الأفكار إلى واقع ملموس وفي أسرع وقت».

وأضاف: «تشير الأبحاث التي أجرتها جمعية الإمارات للطبيعة والصندوق العالمي للطبيعة، إلى أن الحلول القائمة على الطبيعة يمكن أن توفر ما يصل إلى ثلث التخفيف من تغير المناخ اللازم من الآن وحتى عام 2030 لتحقيق أهداف اتفاق باريس. ونحن فخورون بأن لدى دولة الإمارات العديد من الاستراتيجيات لحماية بيئتنا الطبيعية، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي والاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر واستراتيجية استدامة البيئة البحرية والساحلية».

واستعرض تحالف القرم من أجل المناخ الذي أطلقته دولة الإمارات بالتعاون مع جمهورية إندونيسيا، وتهدف الإمارات من خلاله إلى زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030 بالإضافة إلى الـ 60 مليون شجرة التي تحظى بها الدولة حالياً. كما تطرق إلى جهود الحفاظ على الشعاب المرجانية.

وأشار الحمادي إلى أن الإمارات تركز خلال مؤتمر الأطراف COP28 على تقديم نتائج قائمة على الحلول بما يجد حلولاً للمناخ مع تحقيق النمو المستدام مع التركيز على الإبداع، والتمويل، والتكنولوجيا، في العمل على تخفيف آثار تغير المناخ. ودعا رواد الأعمال والمبتكرين والعلماء والتقنيين إلى مواجهة التحدي وإيجاد حلول مستدامة قابلة للتطبيق ومن شأنها أيضاً تمكين النمو الاقتصادي.

وفي سياق متصل، شاركت الدكتورة نوال الحوسني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي، بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة، وذلك من خلال جلسة بعنوان «ما بعد 2030: تسخير النجاح المستدام لدولة الإمارات العربية المتحدة من أجل التنمية العالمية». وتطرقت الحوسني خلال كلمتها إلى أن العالم يتجه نحو نتائج مناخية غير مسبوقة، وأن الوقت ليس في صالح الدول من أجل الحد من ارتفاع حرارة الأرض عند حدود درجة ونصف مئوية لتجنب تلك التداعيات. وأوضحت أن الاستدامة البيئية مترسخة في نهج دولة الإمارات التي كانت أولى دول المنطقة في الإعلان عن استراتيجيتها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، كما تعمل حالياً على خفض الانبعاثات بنسبة 40% مقارنة بسيناريو الوضع الاعتيادي للأعمال بحلول عام 2030 وفقاً للنسخة الثالثة من التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات.

كما بينت الحوسني أن التقنيات الرقمية والحلول المبنية على البيانات ستكون أداة حيوية في تسريع جهود الإمارات والعالم للحد من انبعاثات الكربون ومكافحة تغير المناخ. وهو ما سوف يتحقق من خلال التعاون بين قادة العالم، والحكومات والعلماء والأعمال.

وقالت: «من الشبكات الذكية، التي يمكن أن تساعد في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على الطاقة، إلى أجهزة استشعار إنترنت الأشياء التي يمكنها مراقبة استخدام الطاقة والانبعاثات، يمكن للأدوات الرقمية أن تساعد في جمع البيانات المتعلقة بالاستدامة وتطوير المساعي نحو تحقيقها».

وأوضحت الحوسني أن من خلال مؤتمر الأطراف COP28، فإن الإمارات تعمل على تعزيز التعاون العالمي من خلال تبادل الأفكار والحلول، مؤكدة أن دولة الإمارات عازمة على جعل مؤتمر الأطراف هو الأكثر شمولاً. كما استعرضت سعادتها المشاريع التي تقوم بها الإمارات فيما يخص خفض الانبعاثات والتحول نحو نظم طاقة خضراء ومستدامة.