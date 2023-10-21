معرض التوظيف بالشارقة يسهم في رفع معدلات التوطين

أكد عدد من المشاركين في المعرض الوطني للتوظيف في نسخته الـ25 لـ«البيان» أن المعرض يعد منصة مثالية تتيح الاطلاع على الفرص الوظيفية المتاحة لدى مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص على مستوى الدولة تحت سقف واحد، والحصول على الوظائف التي تتناسب مع مهارات الخريجين المواطنين وكفاءاتهم وتلبي تطلعاتهم، إضافة إلى دوره في تأمين حاجة الجهات الحكومية والمنشآت الاقتصادية من الكوادر الوطنية الطموحة بما يمكنها من رفع نسب التوطين المستهدفة لديها، إلى جانب ما يتيحه للعارضين لجهة التعرف على آخر المستجدات حول أحدث المبادئ التوجيهية لسياسة الحكومة فيما يتعلق بالتوطين.

أكد المهندس عمر خلفان بن حريمل الشامسي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، أن الدائرة توظف كافة الجهود والطاقات لرفع مؤشرات التوظيف وتعزيز مكانة الكوادر الوطنية في ساحات الأعمال، واستقطاب شركات القطاع الخاص، وتوسيع نطاقات التعاون والشراكة معهم؛ لاستحداث وتطوير فرص توظيف المواطنين، لافتاً إلى أنه تم إطلاق المنصة الحكومية في المعرض الوطني للتوظيف 2023 في نسخته الـ25 بإكسبو الشارقة، التي تضم تحت مظلتها جهات ومؤسسات القطاع الخاص المدرجة في برنامج «نافس» الحكومي الاتحادي، الذي يهدف إلى رفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة وتمكينهم لشغل الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة.



فرصة استثنائية

وأضاف أن المعرض يشكل فرصة استثنائية لجذب الكفاءات الوطنية لتسهم بتميز وتضع بصمتها في مسيرة التنمية المستدامة للدولة، كما أن المنصة تهدف إلى تعريف الباحثين عن عمل بفرص العمل في القطاع الخاص، والتخطيط للمسار الوظيفي، وتشكل فرصة مثالية لهم ولحديثي التخرج للالتقاء بخبراء ومسؤولي التوظيف بمختلف جهات وقطاعات العمل.

تطوير المهارات



من جهته أكد أحمد محمد أبو عيدة، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار، أن تلك المشاركة في المعرض الوطني للتوظيف تعد مشاركة مميزة عن المشاركات في الدورات السابقة، وأن الهدف من المشاركة توظيف عدد من الشباب المواطنين، خصوصاً حديثي التخرج من الجامعات، والعمل على تدريبهم وتطوير مهاراتهم، كما أنه تم وضع خطط لعملية التوطين حتى نصل إلى نسبة 100% خلال السنوات الـ3 المقبلة، لافتاً إلى أن نسبة التوطين في البنك وصلت إلى 25%.

وقال إن معظم الذين تم تعيينهم في البنك عن طريق تلك المعارض، كما أن الوظائف التي تحتاج إليها البنوك حالياً هي وظائف الخدمات المصرفية للأفراد، ومجال العمليات البنكية، لكننا في حاجة إلى وجود شباب من الكفاءات الوطنية في مجال المخاطر، والتسهيلات المصرفية للشركات، وفي مجال الخزينة، لافتاً إلى أن الإقبال في الساعات الأولى للمعرض كان كبيراً، وأنه خلال النصف ساعة الأولى تم تلقي 13 طلب توظيف، وتم تعيين مواطن.

من جهته أكد أحمد محمد المظلوم، رئيس إدارة الموارد البشرية بمصرف الشارقة الإسلامي، أن المصرف يسعى إلى تحقيق استراتيجية الدولة في زيادة عدد المواطنين في القطاع المصرفي المالي، كما يعمل على استراتيجية الدولة في مجال التوطين من خلال محورين رئيسين، هما: تمكين الكوادر الوطنية في المصرف، واستقطاب الكفاءات في الوظائف الإدارة والمالية والفنية، كما يتبنى المصرف مجموعة من البرامج التدريبية والقيادية، أبرزها برنامج «مسار»، وبرنامج «رواد»، كما أن هناك تعاوناً مثمراً مع مبادرة «نافس» لتوظيف عدد من المواطنين خلال السنوات الـ5 المقبلة، إضافة إلى التعاون مع برنامج «إثراء»، المقدم من معهد الإمارات المالي لإعداد كوادر إماراتية في القطاع المالي، الأمر الذي يدعم اقتصاد الدولة.

استثمار الفرص



ودعت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، المواطنين الباحثين عن عمل من مختلف التخصصات والمؤهلات الدراسية إلى زيارة المعرض لاستثمار فرص التوظيف المتاحة، والتواصل المباشر مع أصحاب الأعمال وممثلي الجهات والشركات الخاصة الموجودة في المعرض، والتعرف على طبيعة الوظائف والقطاعات المهنية المختلفة.