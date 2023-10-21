الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي تختتم مشاركتها في «جيتكس 2023» بنجاح

اختتمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي مشاركتها بنجاح لافت في معرض «جيتكس 2023»، الذي اختتم أعماله مؤخراً في دبي، حيث استقبلت منصة إقامة دبي على مدى أيام المعرض عدداً من الشخصيات القيادية الرسمية والاعتبارية والقيادية، إضافة إلى حشود كبيرة من رواد «جيتكس».

وأثنى الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي على جهود فرق العمل في إقامة دبي، مشيراً إلى أن المشاركة نجحت بشكل مذهل، وأثمرت عن نتائج مهمة وإيجابية، من خلال المشاريع، التي طرحت حلولاً ذكية تعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والمنصات التكنولوجية المبتكرة الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة، وتحقيق السعادة لدى المتعاملين، التزاماً من الإدارة العامة بتوفير أعلى معايير الخدمات والممارسات العالمية، وانسجاماً مع رؤية الإمارات 2031، ومئوية الإمارات 2071.

وأضاف المري: «إن إقامة دبي اعتادت أن تبني على المكتسبات لتحقيق الاستدامة في الإنجازات، ويعتبر»جيتكس«فرصة قيّمة لإبراز التقدم الهائل، الذي تم تحقيقه في مجال التحول الرقمي والحلول الذكية المتقدم، بما يُسهم في تعزيز مكانة دبي واحدة من المراكز الرائدة في مجال تبني التكنولوجيا وتطورها، بفضل التوجه القوي نحو الاستخدام الذكي للحلول، والرؤية المستقبلية، التي تنطوي على أهمية وضرورة توظيف التكنولوجيا، لتحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية المستدامة».

وشهدت المنصة طيلة أيام المعرض حضوراً لافتاً من الزوار والرواد والمختصين في صناعة التكنولوجيا والابتكار، للاطلاع على أحدث التطورات التكنولوجية، التي تعرضها إقامة دبي في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتشغيل السحابي، والأمن السيبراني، والتحوّل الرقمي، وعلوم البيانات، والأنظمة الإلكترونية للمستندات، إضافة إلى عدد كبير من الابتكارات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ونظمت إقامة دبي، خلال أيام المعرض، العديد من الفعاليات المبهرة، التي استقطبت الزوار، حيث نفذت تجربة حية للسفر الذكي، لقي استحسان الزوار، كما استعرضت حزمة من الحلول التقنية الحديثة في مجال إصدار التأشيرات، وتسهيل إجراءات الإقامة، من خلال عروض تفاعلية، لتعريف الزوار بالخطوات والأدوات الحديثة،التي يتم استخدامها لتسهيل استفادتهم من الخدمات، التي توفرها إقامة دبي.

يُشار إلى أن مشاركة إقامة دبي في «جيتكس 2023» تضمنت طرح 11 مشروعاً تقنياً ذكياً، اشتملت على مشروع التطبيق الذكي، وخدمة الاتصال المرئي، والتطبيق الذكي، والجوازات والأحوال الشخصية، ومنصتي، وخدمة الواقع الافتراضي، وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي، والابتكار والمستقبل، وباقة العمال والفئات المساعدة، ونظام دبي الإلكتروني للمستندات، والبوابة الذكية، والروبوت المساعد، كما أنها تعد فرصة مهمة لتعزيز التواصل مع الجمهور، وتعريفهم بأبرز وأحدث الخدمات الرقمية الذكية، التي توفرها للمتعاملين، بهدف تعزيز مكانة دبي واحدة من أبرز المدن التكنولوجية في العالم.



