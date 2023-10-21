مؤسسات الصيرفة في الدولة تبحث مستقبل التحويلات المالية عبر الحدود

نظمت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في الإمارات، وسفارة باكستان في الدولة، بالتعاون مع ديلسونز أسوشييتس، «مؤتمر ريمت لينك الدولي» (Remitlink23)، وذلك لمناقشة مستقبل التحويلات المالية عبر الحدود، ودوره في دفع عجلة النمو في باكستان.



جمع الحدث، الذي أقيم في الجمعية الباكستانية بدبي، التي تعمل على مساعدة الجالية الباكستانية في دولة الإمارات، مجموعة من الخبراء والمختصين في القطاع من جميع أنحاء المنطقة.

وشارك أسامة آل رحمة، مستشار مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في دولة الإمارات، في الحدث؛ حيث ناقش مجموعة من المواضيع القيمة التي تخص التحويلات المالية عبر القنوات الرسمية، وأبرز الفرص والتحديات الذي يواجهها القطاع.

وكشفت البيانات الصادرة عن بنك الدولة الباكستاني أن البلاد تلقت إجمالي 27.024 مليار دولار من التحويلات خلال السنة المالية 2023 (1 يوليو 2022 - 30 يونيو 2023)، وهذا ما يؤكد الدور الفعال للمغتربين الباكستانيين في دعم الاقتصاد الوطني الباكستاني.



وجرى على هامش الحدث مجموعة من المناقشات حول التطورات التقنية التي يشهدها القطاع، ومستقبل التحويلات المالية عبر الحدود، حيث شدد الحاضرون على أهمية استخدام القنوات الرسمية؛ لما لها من أثر إيجابي على دعم الناتج القومي، ودعم الاقتصاد الوطني للدول المستقبلة لهذه التحويلات، كما أكد الحاضرون ضرورة التعاون بشكل أكبر بين الشركاء المعنيين لمواجهة هذه التحديات.

وتم تنظيم مجموعة من الجلسات الهادفة إلى إطلاع شركات التحويل المالي ومؤسسات الصرافة على كيفية استخدام القنوات الرسمية والخيارات المتاحة لمواصلة مساهماتهم القيمة في اقتصاد دولهم.

وقال أسامة آل رحمة، مستشار مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي: «تؤدي التحويلات المالية دوراً فعالاً في دعم الاقتصاد الباكستاني، وتسهم في دعم وجمع الأسر والمجتمعات. أصبح إرسال المغتربين للأموال إلى أسرهم أكثر سهولة في وقتنا الحالي، خاصة في ظل التقدم التكنولوجي التي يشهده قطاع التحويلات المالية.

ونعمل في مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي بشكل مستمر من أجل تقديم أحدث الابتكارات، إلى جانب التعاون مع عدة جهات لضمان مستقبل أفضل لإرسال الأموال. وتتمثل رؤيتنا في تعزيز مكانة الإمارات العربية المتحدة بوصفها دولة رائدة في مجال الصرافة والتحويلات المالية، بدعم من المصرف المركزي وحكومة الإمارات».

يذكر أن مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي تعمل منذ تأسيسها قبل 14 عاماً على دعم شركات الصرافة والتحويلات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تعتبر منصة لشركات الصرافة والتحويلات المالية الكبيرة والصغيرة، بما فيها الشركات ذات الفرع الواحد. وتسعى المجموعة باستمرار إلى تعزيز التعاون بين أعضائها من أجل ضمان تحقيق النجاح المشترك.