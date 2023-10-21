5.6 تريليونات دولار تراجع ناتج دول العالم بسبب الجفاف 2050



تقود دولة الإمارات العربية المتحدة الجهود العالمية عبر توحيدها قادة العالم عبر استضافتها مؤتمر الأطراف (كوب 28) المزمع عقده في نهاية نوفمبر المقبل، للتصدي لتحديات المتغيرات المناخية التي تهدد قضيتي الأمن الغذائي وشح المياه في أنحاء العالم.

حيث يتعرض أكثر من 2.3 مليار شخص في العالم لخطر الإجهاد المائي، في الوقت الذي سيؤثر الجفاف في أكثر من 75% وأن يقطن نحو 5.7 مليارات شخص في مناطق تعاني نقص المياه مدة شهر واحد في السنة، ارتفاعاً من 2.7 مليار شخص حالياً، كما يتوقع نزوح أكثر من 215 مليون شخص من منازلهم بسبب الجفاف بحلول سنة 2050.

وأكدت دراسة أجراها مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي أن ظاهرة الشح المائي برزت في عدد كبير من دول العالم، وأسفرت عن خلق العديد من الأزمات ومنها توغل الجفاف في دول الاتحاد الأوروبي وندرة المياه في الولايات المتحدة فيما يعد القرن الأفريقي الأكثر تضرراً من ندرة المياه وانكشاف الأزمة البيئية في الصين وتزايد الأزمة المائية في منطقة الشرق الأوسط.

تداعيات

وذكر «إنترريجونال» أن تغير المناخ وندرة المياه قد أفرزا تداعيات اقتصادية واجتماعية خطرة وأهمها إعاقة النمو الاقتصادي العالمي، إذ بات عدد كبير من دول العالم معرضة لخسائر ضخمة من جراء الجفاف وانخفاض احتياطاتها من المياه؛ فمن المتوقع أن تتسبب حالات الجفاف والعواصف والأمطار الغزيرة في بعض اقتصادات العالم، في خسائر بقيمة 5.6 تريليونات دولار في الناتج المحلي الإجمالي بحلول سنة 2050.



ويتوقع أن يبلغ مجمل الخسائر في الولايات المتحدة نحو 3.7 تريليونات دولار 2050، كما تواجه الصين هي الأخرى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، خسائر تراكمية تبلغ نحو 1.1 مليار دولار بحلول منتصف القرن الحالي. وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن تشهد أستراليا والفلبين أكبر متوسط انخفاض اقتصادي، ليتراوح بين 0.5% و0.7% في الناتج المحلي الإجمالي السنوي قبل حلول سنة 2050.

وأضافت دراسة «إنترريجونال» إن من بين التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الخطرة بسبب الشح المائي، تضرر قطاعات التصنيع عالمياً؛ حيث سيتكلف ذلك القطاع من جراء ندرة المياه نحو 4.2 تريليونات دولار إضافة إلى تهديدات القطاع الزراعي فمن المتوقع أن يشهد القطاع الزراعي المعرض لأخطار الجفاف والأمطار الغزيرة، خسائر مالية تقدر بقيمة 332 مليار دولار بحلول سنة 2050.

حلول

وأوضح «إنترريجونال» أنه في خضم أزمة الشح المائي، تحاول العديد من الدول التعاطي معها، في محاولة لإيجاد حلول يستهدف عبرها تقليل التداعيات الاقتصادية للظاهرة وأهمها تكثيف إعادة تدوير المياه في دول الاتحاد الأوروبي وطرح خطط إغاثة طارئة لدعم الدول الأفريقية وإطلاق الصين مشروعاً طموحاً للطاقة الكهرومائية والتوسع في برامج الاستمطار والاهتمام باستراتيجيات إدارة الموارد المائية.

وأكد «إنترريجونال» أن العالم يسعى إلى إيجاد حلول أكثر ديمومة للحفاظ على أمنها المائي؛ إذ من الممكن تحييد الآثار السلبية لتغير المناخ في المياه باتخاذ قرارات أكثر جدوى، وحسن إدارة الموارد والبحث عن مصادر بديلة لتوفير المياه.

تفاقم الجوع

وفي السياق أسهمت التغيُّرات المناخية في تهديد الأمن الغذائي في أنحاء العالم، حيث تتضرر أفريقيا بشكل خاص من التغيرات، نظراً لارتفاع درجات الحرارة فيها، وهو ما أدّى إلى انخفاض الإنتاج الزراع في أفريقيا بنسبة 34% بحسب الأمم المتحدة، وكذلك فإن الأمطار الموسمية المتقطعة في الهند، أكبر مصدر للأرز في العالم، تهدد حجم المحصول في البلاد، والأمر ذاته في إطار ارتفاع منسوب مياه البحر الذي أثّر في محصول الأرز في جنوب شرقي آسيا.