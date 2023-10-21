شرطة دبي و«ساس» توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تفاهم مع شركة «ساس» الرائدة في مجال تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، بهدف التعاون في البرامج التدريبية ذات الاهتمام المشترك، والشراكة لتعزيز مبادرات التحول الرقمي بالإدارة العامة للتدريب بشرطة دبي.

وقع الاتفاقية عن طرف القيادة العامة لشرطة دبي، اللواء الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، وميشال غريّب، المدير التنفيذي لدى ساس في الإمارات، وذلك خلال فعاليات معرض جيتكس جلوبل للتكنولوجيا 2023 في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور العميد بدران الشامسي، مدير الإدارة العامة للتدريب بشرطة دبي، وعدد من الضباط وموظفي الجانبين.

وثمن اللواء السويدي، الشراكة والتعاون المستمر مع شركة ساس، مؤكداً أن شرطة دبي من الجهات الرائدة عالمياً في المجال الأمني واستخدام التقنيات الحديثة والأنظمة الذكية.

والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في عملياتها الشرطية، وبتوجيهات ومتابعة من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، نحرص في شرطة دبي بشكل دائم على ضمان استدامة مستوى الأداء لكوادرها وخبرتها البشرية من خلال التعلم والتدريب المستمر، والتزود بالمعارف الحديثة والمستجدات عبر الدورات التخصصية مع مختلف الجهات ذات العلاقة، ضمن خطة واستراتيجية تدريبية متكاملة.



وأضاف اللواء السويدي، أن شرطة دبي تولي اهتماماً بالغاً في العمل مع القطاع الحكومي والخاص، وتعزيز هذه الشراكات التي تهدف إلى تبادل المعارف والخبرات والممارسات، وتحقيق الأهداف المشتركة، والتي تعزز من منظومة الأمن والأمان لمجتمع وزوار دبي.



بدوره، قال ميشال غريّب: نفخر في «ساس» بالتوصل إلى شراكة جديدة مع شرطة دبي. وسنعمل من خلالها على تعزيز التعاون المشترك في البرامج التدريبية، والعمل على أسس متينة من الشراكة لدعم مبادرات التحول الرقمي في مجال التدريب، لتظل دبي في طليعة العمل الشرطي على المستوى العالمي.

وأضاف: «سنحرص على تقديم خدمات غير مسبوقة لشرطة دبي، ودعمها لترسيخ ثقافة قائمة على الذكاء الاصطناعي في بيئة تدعمها الكفاءات المؤهلة في هذا المجال. وسنكون داعمين لتطلعاتها المستقبلية في توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في مختلف عملياتها الشرطية، لتواصل تفوقها في إرساء بيئة آمنة لجميع مجتمع وزار الإمارة، والاستمرار في تحقيق أعلى مستويات التميز على مستوى العالم».

وتنص مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون في الأنشطة التدريبية التأسيسية والمتقدمة في مجال تحليل البيانات، وتعزيز مبادرات التحول الرقمي بالإدارة العامة للتدريب، ووضع تصورات مستقبلية تعزز من توجه الموظفين نحو علم البيانات والتحليل، وتطوير الأنشطة بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك من خلال فتح خطوط التواصل للتنسيق وإدامة العلاقات.



