عروض «&E» التفاعلية المبتكرة تجذب صناع القرار وخبراء التكنولوجيا

اختتمت «&e» مشاركتها في معرض «جيتكس غلوبال 2023»، حيث اجتذبت الزوار وصناع القرار، وخبراء التكنولوجيا إلى جناحها، الذي تضمن مجموعة واسعة ومميزة من العروض التفاعلية المبتكرة في مجالات التنقل، وتجارة التجزئة، والرعاية الصحية، والتصنيع، والطيران، والنفط والغاز تحت شعار «&e تعزز الابتكار».

وتعكس المشاركة الجهود الكبيرة، التي تبذلها المجموعة في دفع عجلة التقدم التكنولوجي، من أجل المساهمة في صناعة مستقبل أفضل، وذلك من خلال عرض أحدث التقنيات وقدرتها على التأثير في الصناعات المختلفة، وتحفيز الإبداع والابتكار، وإتاحة الفرص، للاطلاع على أهم التجارب الناجحة في القطاع التكنولوجي.

نقلة نوعية

وقدمت «&e» نقلة نوعية في مجال التنقل الكهربائي في دولة الإمارات، من خلال الإطلاق الأولي لمشروع «Charge&Go» الأول من نوعه كونه منظومة متكاملة لشحن السيارات الكهربائية في الإمارات، وستتوزع المحطات بشكل استراتيجي في جميع أنحاء الدولة، لتشكل منظومة شحن كهربائي متكاملة، وبكفاءة عالية، وبأسعار مناسبة.

ويأتي إطلاق Charge&Go، ضمن استراتيجية المجموعة في تنمية الاقتصاد المستدام، التي تنسجم مع أهداف الاستدامة في الدولة، ومع مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030.

متجر ذاتي

وأعلنت المجموعة في هذا الحدث التكنولوجي العالمي عن إطلاق أول متجر ذاتي التشغيل على مستوى العالم في قطاع الاتصالات، تحت اسم (EASE)، في خطوة مهمة تشكل نقلة نوعية في قطاع البيع بالتجزئة والخدمات الرقمية المقدمة للعملاء.

ويتيح متجر EASE للعملاء التمتع برحلة تسوق فريدة في متجر ذاتي التشغيل بالكامل، يتضمن حلولًا مرتكزة على الذكاء الاصطناعي، وتقنية التعرف على بصمة الوجه، والتعلم الآلي، وأجهزة الاستشعار، والبوابات الذكية، إلى جانب شاشات الخدمة الذاتية وآلات توزيع الأجهزة والأكسسوارات، وتعمل هذه التقنيات معاً بتوافق مرن، لتوفير تجربة تسوق جديدة ومحسنة بالكامل لعملائنا.

إنجازات على صعيد شبكة الجيل الخامس

وأعلنت اتصالات من«&e»، خلال معرض «جيتكس 2023»، عن إتاحة شبكة الجيل الخامس المستقلة «5G Stand Alone network» لمستخدمي الهواتف المتحركة، ويتيح إطلاق شبكة الجيل الخامس المستقلة للمرة الأولى لمستخدمي الهواتف المتحركة الحصول على أعلى سرعات لرفع البيانات، وتحسين كفاءة بطاريات الأجهزة، والارتقاء بتجاربهم عبر سرعات اتصال فائقة، وتسهم هذه الشبكة في دعم العديد من التطبيقات المستقبلية، بما في ذلك تجربة الاتصال الصوتي عبر الراديو الجديد (VoNR)، والفيديو عبر الراديو الجديد (ViNR) بطريقة تتفوق على تقنيات تطبيقات الإنترنت (OTT)، ويشكل التطبيق الجديد للشبكة إنجازاً تكنولوجياً جديداً بعد إتاحة شبكة الجيل الخامس المستقلة لمستخدمي الخدمات اللاسلكية الثابتة (FWA) في بداية عام 2023، في خطوة تهدف إلى تزويد العملاء بأفضل خدمات الاتصال ونقل البيانات، عبر شبكة مستقلة موثوقة وآمنة على مستوى الدولة.

أعلى سرعة بيانات

وتمكنت اتصالات «&e» من تحقيقها إنجازاً عالمياً آخر، من حيث تحقيق أعلى سرعة لتنزيل البيانات، عبر شبكة الجيل الخامس وصلت إلى أكثر من 13 جيجابت بالثانية، والذي يعزّز من خلال السرعات المتطورة للشبكة من مكانة دولة الإمارات، لتواصل صدارتها على صعيد سرعات الجيل الخامس عالمياً، ونجحت «&e» بتأسيس شراكات هادفة خلال أسبوع «جيتكس» جعلتها تتصدر المشهد، من خلال الرؤية المدعومة بعقلية التطور والنمو، التي تتمتع بها المجموعة، إضافة إلى استراتيجية مدروسة تؤكد التزامها بالابتكار والعمل المشترك، ووقعت المجموعة، من خلال ركائز أعمالها مذكرات تفاهم مع العديد من الجهات والمؤسسات والشركات، مما يدعم جهودها المستمرة في تشكيل مستقبل التكنولوجيا، شملت بشكل أساسي الدخول في شراكة استراتيجية مع وزارة التربية والتعليم، لتعزيز النهوض بالتعليم التكنولوجي، والتحالف مع القمة العالمية للحكومات، لتصبح الشريك الرئيسي للحدث، كما وقعت اتصالات من «&e» العديد من المبادرات، والاتفاقيات مع عدد من الجهات الحكومية مثل مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، كونه جزءاً من مبادرتها لتوظيف وتمكين المواهب والخبرات الإماراتية في الدولة، وشرطة دبي، ومجلس الأمن السيبراني، ومنصة «تم» للخدمات الحكومية الرقمية في أبوظبي، كما أقيم حفل تخرج لبرنامج الأمن السيبراني الخاص، الذي تم تنفيذه بالشراكة بين اتصالات من «&e»، ومجلس الأمن السيبراني، كما وقعت «Charge&Go» كونها شركة جديدة مذكرات تفاهم مع جهات رائدة في القطاع الخاص، بهدف تركيب محطات الشحن للسيارات الكهربائية الجديدة في جميع أنحاء البلاد، بعد أن يتم إطلاقها الرسمي لاحقاً.

وفي إطار الابتكار قدمت «&e» العديد من النماذج التكنولوجية المبتكرة لكل ركائز الأعمال ضمن جناح المجموعة في معرض «جيتكس جلوبال 2023»، لتؤكد التزامها بتشكيل مستقبل القطاعات الحيوية بدءاً من السيارات النموذجية العالمية ذاتية القيادة، إلى التصميمات والابتكارات، التي تدمج حلول الاتصال الذكية.

مستقبل السفر الجوي

وعرضت المجموعة أحدث عروض مستقبل السفر الجوي، إضافة إلى حلول تكنولوجية عدة في قطاع الرعاية الصحية، وتفوقت المجموعة في عروضها المقدمة في مجال الروبوتات المدعومة بالبنية التحتية الرقمية، وشبكة الجيل الخامس، وسلطت اتصالات من &e الضوء على عروض حلول إنترنت الأشياء، وشبكة الجيل الخامس مع التركيز بشكل خاص على تمكين البث المباشر، والتجارب ثلاثية الأبعاد، وسرعات الشبكة المذهلة، وتقنيتي الهولوغرام، والواقع الافتراضي، إضافة إلى الحلول المميزة، التي صممت لدعم تحول الشركات الناشئة والصغيرة، وكذلك حلول المنزل الذكي، التي تتمتع بمزايا خاصة وتقدم للعملاء مجموعة من الحلول، التي تغير شكل حياتهم المنزلية، وركزت &e المؤسسات خلال الحدث العالمي على إضافة القيمة للعملاء، من خلال عروضها المقدمة للمؤسسات والشركات بطريقة مبهرة ومبتكرة، عبر استخدام العروض التفاعلية، التي تظهر للزوار قيمة التكنولوجيا، مثل «نموذج المدينة الذكية»، إضافة إلى حلول الطاقة الرقمية المزدوجة، التي أحدثت ثورة في إدارة الخدمات اللوجستية و تحسين المرافق، إضافة إلى منصات الرعاية الصحية، التي تربط المرضى والأطباء من خلال الاستشارات الافتراضية، وسلطت الضوء على حلول السحابة ومراكز البيانات «NICE»، التي تعزز تجارب العملاء من الشركات، ومن خلال حلول «EngageX» تتيح الشركة للضيوف والزوار رحلة تسوق رقمية مميزة ضمن تجربة العملاء في مجال البيع بالتجزئة، وسلطت حلول Help AG في مجال الأمن السيبراني الضوء على الدور، الذي تلعبه الاستدامة في دعم الكفاءة والنمو في مجال نقل البيانات، وأظهرت العروض المقدمة تأثيرها على المرونة التشغيلية وثقة المستخدم والتطور الرقمي الآمن.

وتضمنت عروض شركة &e مجموعة من المشروعات والخدمات والمبادرات، التي تسهم في تعزيز التجربة الرقمية للأفراد، بما يشمل عرض توضيحي لإتاحة خدمات تطبيقي elGrocer وبسمات Smiles ضمن تطبيق e& money، بهدف إثراء تجربة العملاء في المشتريات وتجارة التجزئة، والتعاون مع بقية الركائز في e& لتقديم تجربة تسوق شاملة ومختلفة.

متطلبات العصر الرقمي

وفي مجال الخدمات المالية أتاحت للعملاء التعرّف على حلول البنك الرقمي «WIO»، الذي نجح في تغيير شكل الخدمات المصرفية لملاءمة متطلبات العصر الرقمي، عبر تقديم خدمات مصمَّمة خصيصًا لتسهيل حياة الأفراد، وتميزت عروض شركة &e الاستثمار، بتوضيح أبرز عمليات الاستحواذ التي قامت بها خلال العام، والتي تضمنت الاستثمار في Airalo مزود الشرائح الإلكترونية (eSIM) إلى Maxbyte الشركة الرائدة في مجال الحلول الرقمية والروبوتية المتكاملة، كانت هناك حلول Alma Health الشاملة، التي قدمت للزائرين نظرة ثاقبة حول حلول الرعاية الصحية، ومنصة «أيكيجاي لابس– Ikigai Labs»، الرائدة في الذكاء الاصطناعي المولد للبيانات، بما يعكس حرص &e الاستثمار على تمكين الاستفادة القصوى من حلول الذكاء الاصطناعي، وجعلها في متناول الجميع، إلى جانب التعريف بمنصة almentor، المنصة العربية الرائدة في مجال صناعة التعّلم بالفيديو في منطقة الشرق الأوسط، وKomi منشئي مجموعة الأدوات لبناء محتوى رقمي، وشركة Lablabee، وهي شركة تقنية ناشئة تعمل على تطوير أول منصة مخبرية عملية في العالم لسحابة الاتصالات السلكية واللاسلكية، إضافة إلى التطبيق الاجتماعي الشامل «Vuz».