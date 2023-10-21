«اتصالات &E» و«ريسبونس بلس» تطلقان أول سيارة إسعاف مزوّدة بشبكة 5G

عرضت شركة ريسبونس بلس ميديكال (RPM) التابعة لمجموعة ريسبونس بلس القابضة، أكبر مزود للرعاية الصحية في المواقع وخدمات الطوارئ الطبيّة وحلول الصحة المهنيّة في دولة الإمارات، وشركة «&e»، التي تحمل علامة «اتصالات &e»، الجيل الجديد من سيارات الإسعاف 5G في معرض جيتكس دبي، والذي يُعدّ أكبر معرض للشركات الناشئة والتكنولوجيا في العالم.

ومع ميزة الجيل الخامس الجديدة، أصبح أسطول سيارات الإسعاف التابع لشركة ريسبونس بلس ميديكال يسمح الآن بالتشخيص عن بعد من خلال تمكين الاتصال المرن بين المرضى وطاقم الإسعاف والخبراء الطبيين باستخدام شبكة 5G الخاصة التابعة لشركة «اتصالات &e».

سيستفيد الأسطول المكون من 350 مركبة من السرعة العالية وزمن الوصول القياسي لشبكة 5G مما يسمح للمركبات بتحديد موقع المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية فورية في اللحظات الحرجة، بالإضافة إلى تمكين النقل في الوقت الفعلي لبيانات المريض الحيوية والبيانات الصحيّة من السيارة مباشرة إلى مركز القيادة أو المستشفى.

وقالت ليزندا فان هيردين، المسؤولة عن أسطول الإسعاف المتكامل في ريسبونس بلس ميديكال: تشكل هذه الخطوة ثورة حقيقية في قطاع الرعاية الصحية، وسيؤدي التقدم التكنولوجي إلى تحسين الخدمات الطبية في حالات الطوارئ؛ وستوفر شبكة 5G بيانات دقيقة، وبالتالي سيتم تبادلها بين المستجيبين الأوائل والطاقم الطبي، حيث سيتم نقل البيانات بشكل أسرع بدون تأخير، مما يتيح تحليل الصور بسرعة وتشخيص أكثر دقة قبل وصول المريض إلى المستشفى.

يُشار إلى أن هذا هو الأسطول الأول من سيارات الإسعاف في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يتم ربطه عبر شبكة 5G خاصة، مما سيساهم بشكل أكبر في رفع معايير قطاع الرعاية الصحيّة في الدولة من خلال توفير حلول فعّالة تقدّم رعاية متقدمة للمرضى، ودعم المتخصصين، وتعزيز الحياة الصحية للمقيمين.