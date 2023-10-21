الإمارات وفلسطين تتصدران نتائج تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في 2023

أعلنت الجمعية العلمية لمهندسي الكهرباء والتكنولوجيا فرع إدارة التكنولوجيا، بالتعاون مع جامعة دبي والمؤسسة الدولية للابتكار وريادة الأعمال، نتائج أعمال الدورة الخامسة من أعمال تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي 2023، وذلك بمشاركة 12 دولة عربية، هي الجزائر والبحرين ومصر والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وسلطنة عمان وفلسطين وقطر وتونس والإمارات، جاء ذلك على هامش ختام فعاليات معرض ومؤتمر جيتكس جلوبال، الذي أقيم في الفترة من 16-20 أكتوبر الجاري في دبي.



وجاءت نتائج مسار المدارس لصالح فريق «ثري دي بريتند إيكو لامب» من دولة الإمارات في المركز الأول، بينما جاء فريق «ماذر هود جايد» من دولة فلسطين في المركز الثاني، وجاء مشروع «بت لوردس» من تونس في المركز الثالث، أما مسار الجامعات فقد احتل المركز الأول مشروع «روبودوج» من تونس، بينما احتل المركز الثاني مناصفة مشروع «فاك أي تي» من دولة الإمارات، ومشروع «كورتز إيه أي تيم» من دولة قطر، أما المركز الثالث فكان من نصيب فريق «أي كور إيكو سيستم» من دولة فلسطين، أما مسار الشركات الناشئة فقد احتل المركز الأول مشروع «طريق إديوكشن سنتر» من الجزائر، وجاء في المركز الثاني مشروع «كورولايز إيه أي» من دولة الإمارات، وفي المركز الثالث جاء مشروع «ديب فولت» من دولة تونس.



وفي سياق متصل فقد حصد جائزة أفضل عرض تقديمي مشروع «فيف» من سلطنة عمان، بينما حصد جائزة الفكرة الواعدة مشروع «إيمبلاسس» من جمهورية مصر العربية.

مساعدة المبدعين الشباب

وأكد الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، في ختام أعمال الدورة الخامسة من أعمال مسابقة تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي 2023، أن الجامعة بالتعاون مع جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات العالمية، تعمل دائماً من خلال هذه المسابقات على مساعدة الشباب من المبدعين والمبتكرين من العالم العربي وكل أنحاء العالم لتطوير مهاراتهم وخبراتهم العلمية والعملية والإدارية، وذلك من أجل تطوير حلول وتكنولوجيا جديدة تسهم في تقدم ورفاهية الأمم والشعوب بما يتوافق مع استراتيجية الجامعة والهدف الأساسي لتأسيس الجمعية، وكذلك أهداف الحكومات والدول في كل أنحاء العالم، موضحاً أن مسابقة تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي تعد من أهم البرامج الرائدة التي تبنتها الجمعية على مستوى المنطقة العربية، وأنها لاقت قبول ودعم العديد من الدول والحكومات والمؤسسات الإقليمية والدولية المهتمة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والتي تعمل على تسريع برامج التحول الرقمي.



كشف المواهب

وأعرب المهندس محمد عبود، نائب رئيس الجمعية العلمية لمهندسي الكهرباء والتكنولوجيا للعضوية والتسويق، قائلاً: «إننا فخورون بمخرجات هذه الدورة من تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، التي تعكس بما لا يدع مجالاً للشك أن توفير المناخ المناسب للكشف عن المواهب والابتكارات والإبداعات الرقمية من شأنه أن يدعم مسيرة التنمية في كل دول المنطقة العربية، وذلك بما يتوافق مع طموحات حكوماتها وخططها المستدامة نحو الاقتصاد الرقمي»، موضحاً أننا عاماً تلو الآخر نعي أهمية مثل هذه البرامج في توفير منصة متكاملة للشباب ودعم أفكارهم وإتاحة الفرص لتحويل مشروعاتهم إلى منتجات حقيقية تسهم بشكل فعال في مختلف المجالات.



يعد تحدي إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي العربي برنامجاً متكاملاً؛ حيث يهتم ببناء القدرات لدى المبتكرين لمرحلة ما قبل الاحتضان أو الالتحاق بمسرعات الأعمال، وتضمن 3 مسارات رئيسية، هي مشروعات التخرج لدى طلاب الجامعات ورواد الأعمال من أصحاب الشركات الناشئة، إضافة إلى مسار طلاب المدارس الثانوية، ويسلط الضوء على الدور البارز لتقنيات إنترنت الأشياء وتقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات التحول الرقمي لتحقيق الرؤى الحكومية العربية الطموحة للانضمام لمصاف الدول الذكية بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي نجح في دورته الخامسة لعام 2023 في جذب مشاركة أكثر من 200 مشروع في مسار الشركات الناشئة وما يقرب من 450 مشروعاً من مسار الجامعات، بينما شارك 150 مشروعاً من مسار المدارس، وذلك بمشاركة أكثر من 1500 مشارك.