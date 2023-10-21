عُمان تغلق ميناء صلالة مؤقتاً بسبب الحالة المدارية «تيج»

قررت إدارة ميناء صلالة إغلاقه مؤقتاً غداً، نظراً للتأثر بالحالة المدارية «تيج».

وأعلنت وزارة الصحة العمانية إيقاف العمل في العيادات التخصُّصية في مجمعي 1 و2 بمستشفى السُّلطان قابوس بصلالة بدءاً من غدٍ، على أن يُستأنف عملهما يوم الأحد الموافق 29 أكتوبر الحالي، مشيرةً على أنه ستتمُّ إعادة جدولة المواعيد لاحقاً.

وأوضحت أنه تم تأجيل العمليات المجدولة في مستشفى السُّلطان قابوس بصلالة بمحافظة ظفار، باستثناء العمليات الطارئة فقط.

يذكر أن هذا الإجراء جاء إشارة إلى التنبيه الصادر عن المركز الوطني العماني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، ومتابعةً لمستجدات الحالة الجوية التي ستؤثر على محافظة ظفار، وحرصاً من وزارة الصحة على سلامة المراجعين.

كان المركز الوطني للأرصاد قد أوضح أن العاصفة المدارية الحالية متمركزة جنوب بحر العرب جنوب شرق جزيرة سقطرى عند خط عرض 10.1 شمالاً ووخط طول 58.8 شرقاً، وتبلغ سرعة الرياح حول المركز من 75 إلى 90 كم/الساعة على بعد نحو 600 كيلومتر شرق جنوب شرق جزيرة سقطرى، مع وجود تشكيلات مختلفة من السحب، يتخللها سحب ركامية ممطرة والبحر شديد الاضطراب.

وأشار إلى أنه يوجد تأثير غير مباشر على الإمارات بتدفق الرطوبة من بحر العرب على المناطق الشرقية والجنوبية، ما يهيأ الفرصة لتكوّن بعض السحب الركامية قد يصاحبها سقوط أمطار.

وتوقع من خلال النماذج العددية والتقارير الصادرة من مركز مراقبة الأعاصير الاقليمي استمرار حركة باتجاه الغرب والشمال الغربي، وتعمق العاصفة المدارية إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى خلال الـ24 ساعة المقبلة، وتتراوح سرعة الرياح ما بين 100 -145 كم/الساعة، يصاحبها غطاء سحابي يتخلله السحب الركامية الممطرة.