هجوم بطائرة مسيّرة على قاعدة تضمّ قوات أمريكية في العراق

تعرّضت قاعدة عسكرية غربي العراق تضمّ قوات أمريكية، لهجوم بطائرة مسيّرة واحدة على الأقلّ، كما أفاد مصدر أمني عراقي وآخر عسكري.

وأكد المصدر عدم سقوط ضحايا أو أضرار، وذلك مع استمرار الحرب بين «حماس» وإسرائيل.

وقال مصدر أمني، فضّل عدم الكشف عن هويته، إن طائرتين مسيرتين هاجمتا قاعدة عين الأسد الواقعة في محافظة الأنبار غربي العراق اليوم، وفي حين تمّ اعتراض الأولى وإسقاطها، سقطت الثانية بسبب خلل فني داخل المعسكر دون أن تتسبب في أضرار.

وأوضح مصدر عسكري، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، أن مسيّرة سقطت داخل القاعدة دون أضرار.

ومنذ الأربعاء، تعرّضت قواعد تضمّ قوات أمريكية وقوات من التحالف في العراق، هي عين الأسد وحرير في إقليم كردستان شمالي العراق ومعسكر قرب مطار بغداد، لخمس هجمات.

وحتى العام الماضي، تعرضت القواعد التي تضمّ قوات أمريكية للعديد من الهجمات الصاروخية وبطائرات مسيرة.

ومنذ صيف 2022، توقفت هذه الهجمات فيما شهد العراق استقراراً نسبياً. ولم تتبنّ أي جهة تلك الهجمات حينها.

وقُتل 4385 شخصاً في قطاع غزة منهم 1756 طفلاً و967 امرأة، إضافة الى 13561 جريحا.

ومن بين القتلى 51 كادراً صحياً، إضافة إلى إصابة 87 آخرين بجروح، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس صدرت اليوم.

في الجانب الإسرائيلي، قُتل أكثر من 1400 شخص، معظمهم مدنيون، في اليوم الأول لهجوم حماس، بحسب السلطات الإسرائيلية.





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