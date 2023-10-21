لطيفة بنت محمد تشارك في حملة «تراحم من أجل غزة»

حضرت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، الفعالية المجتمعية التي تم تنظيمها اليوم في قاعة قلعة الرمال في دبي، تحت إشراف مؤسسة "دبي العطاء"، وهي جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وذلك ضمن حملة "تراحم-من أجل غزة"، التي أطلقتها دولة الإمارات لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتضررين من الحرب في قطاع غزة في تعبير صادق عن نهج دولة الإمارات في التضامن والتعاون الإنساني.

وتفقدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم سير العمل في الحملة، والتقت المتطوعين والمتطوعات وشاركتهم تجهيز الحزم الإغاثية، وذلك بحضور معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي.

وشهدت هذه الفعالية المجتمعية مشاركة 2600 متطوع من مواطنين ومقيمين من جميع الأعمار والجنسيات، حيث قاموا بتجهيز أكثر من 7500 سلة إغاثية تنوعت بين السلال الغذائية والسلال المخصصة للأطفال والنساء.

وتهدف حملة "تراحم من أجل غزة" للتضامن مع الأطفال الفلسطينيين والأسر المتأثرة والعمل على التخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، وخاصة الأطفال الذين يشكلون ما يقرب من نصف سكان القطاع (ما يزيد على مليون طفل) بتوفير جزء من الاحتياجات الأساسية لهم ولعائلاتهم.

وتشرف على حملة الإغاثة هذه وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع وبالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وبرنامج الغذاء العالمي، وبمشاركة 20 مؤسسة خيرية وإنسانية. وتستمر فعاليات الحملة غدا في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» من التاسعة صباحاً إلى الثانية ظهراً، بإشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وفي مركز إكسبو الشارقة من التاسعة صباحاً إلى الثانية ظهراً، بإشراف جمعية الشارقة الخيرية.