استخدمي هذه النصائح لإزالة البقع العنيدة من ملابس أطفالك

MENAFN - Khaberni) خبرني - طفلك نشيط دائمًا ويحب الاستكشاف وتناول كل شيء بمفرده. يؤدي هذا إلى اتساخ ملابسهم كثيرًا وأحيانًا بسهولة.

سنستعرض في هذا المقال سلسلة من النصائح لإزالة البقع من ملابس أطفالك.

1. الجيلي: عندما ينتهي أطفالك من تناول حلوى الجيلي المفضلة لديهم، تجد نفسك مضطرًا للتعامل مع الكثير من البقع على ملابسهم.

1. اغسلي البقعة بالماء البارد. 2. اخلطي ملعقة كبيرة من الخل الأبيض، ونصف ملعقة صغيرة من منظف الغسيل، وربع ماء دافئ، ثم انقعي ملابسك في المحلول لمدة 15 دقيقة. 3. ثم ضعي الملابس في الغسالة واغسليها حتى تصبح نظيفة تماماً.

2. الشوكولاتة:

لإزالة بقع الشوكولاتة، استخدمي صودا الخبز. يمكنك إضافة بضع قطرات من الخل الأبيض لضمان إزالة البقعة بالكامل. رش القليل من صودا الخبز على البقعة ونقع الملابس فيها لمدة 15 دقيقة. ثم اغسل الملابس بالماء البارد.

3. العلكة: يعتبر مضغ العلكة من أكثر البقع المزعجة. استخدمي مكعبات الثلج لمسح بقع العلكة عن ملابس طفلك. يمكن للثلج إزالة البقع العالقة بسهولة.

4. الحبر: أحد أفضل المكونات لإزالة بقع الحبر هو الحليب. نقع الملابس في الحليب لمدة 8 ساعات على الأقل. اشطفي قطعة الملابس بالماء، ثم اغسليها في الغسالة في اليوم التالي.

5. بقع غبار الحشائش: نظرًا لوجودها غالبًا في الحديقة، ستحتوي ملابس طفلك على العديد من البقع الخضراء من الأعشاب الضارة الموجودة في المنطقة. ولإزالة هذه البقع بسهولة، ضعي القليل من معجون الأسنان على البقعة وانقعي القماش لمدة 5 ساعات على الأقل قبل غسل ملابس طفلك للتأكد من نظافتها بالكامل.