استخدمي هذه النصائح لإزالة البقع العنيدة من ملابس أطفالك

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- Khaberni) خبرني - طفلك نشيط دائمًا ويحب الاستكشاف وتناول كل شيء بمفرده. يؤدي هذا إلى اتساخ ملابسهم كثيرًا وأحيانًا بسهولة.
سنستعرض في هذا المقال سلسلة من النصائح لإزالة البقع من ملابس أطفالك.
1. الجيلي: عندما ينتهي أطفالك من تناول حلوى الجيلي المفضلة لديهم، تجد نفسك مضطرًا للتعامل مع الكثير من البقع على ملابسهم.
1. اغسلي البقعة بالماء البارد. 2. اخلطي ملعقة كبيرة من الخل الأبيض، ونصف ملعقة صغيرة من منظف الغسيل، وربع ماء دافئ، ثم انقعي ملابسك في المحلول لمدة 15 دقيقة. 3. ثم ضعي الملابس في الغسالة واغسليها حتى تصبح نظيفة تماماً.
2. الشوكولاتة:
لإزالة بقع الشوكولاتة، استخدمي صودا الخبز. يمكنك إضافة بضع قطرات من الخل الأبيض لضمان إزالة البقعة بالكامل. رش القليل من صودا الخبز على البقعة ونقع الملابس فيها لمدة 15 دقيقة. ثم اغسل الملابس بالماء البارد.
3. العلكة: يعتبر مضغ العلكة من أكثر البقع المزعجة. استخدمي مكعبات الثلج لمسح بقع العلكة عن ملابس طفلك. يمكن للثلج إزالة البقع العالقة بسهولة.
4. الحبر: أحد أفضل المكونات لإزالة بقع الحبر هو الحليب. نقع الملابس في الحليب لمدة 8 ساعات على الأقل. اشطفي قطعة الملابس بالماء، ثم اغسليها في الغسالة في اليوم التالي.
5. بقع غبار الحشائش: نظرًا لوجودها غالبًا في الحديقة، ستحتوي ملابس طفلك على العديد من البقع الخضراء من الأعشاب الضارة الموجودة في المنطقة. ولإزالة هذه البقع بسهولة، ضعي القليل من معجون الأسنان على البقعة وانقعي القماش لمدة 5 ساعات على الأقل قبل غسل ملابس طفلك للتأكد من نظافتها بالكامل.
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