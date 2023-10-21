الأنظار موجهة إلى قطر في أزمة الرهائن لدى حماس

MENAFN - Khaberni) خبرني - تضطلع قطر التي تقيم علاقات جيدة مع حكومات غربية ومع حماس، بدور أساسي في الجهود الرامية إلى إطلاق سراح رهائن تحتجزهم الحركة الفلسطينية المسلحة منذ هجومها المباغت على إسرائيل، وذلك مع إبداء دول أخرى استعدادها للمساعدة.

فالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أشاد، الجمعة، بدور "مهم جدا" أدته الإمارة الخليجية في الإفراج عن رهينتين أميركيتين كانت تحتجزهما حماس منذ الهجمات التي شنتها على إسرائيل في السابع من أكتوبر، مبديا ثقته بالإفراج عن مزيد من الرهائن.

يعوّل الغرب بشكل متزايد على نفوذ الدولة الخليجية الصغيرة والغنية بالغاز والتي تعد مستثمرا رئيسيا على مستوى العالم في مثل هذه الأوضاع، وقد أدت الدوحة دورا حاسما في إفراج إيران الشهر الماضي عن خمسة أميركيين كانت تحتجزهم.

في السنوات الأخيرة اضطلعت مصر بدور الوسيط الرئيسي بين إسرائيل وفصائل فلسطينية، كما أن تركيا في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان لا تخفي رغبتها في لعب دور، إلا أن التركيز ينصب على دور قطر في إعادة الرهائن بشكل آمن.

يقول مدير مركز الدراسات والبحوث حول العالم العربي ودول

المتوسط في جنيف حسني لعبيدي إن "قطر هي الوسيط الأكثر استيعابا".

ويضيف "إنها تعرف حماس جيدا وهي داعم وفي لها"، في إشارة إلى تمويل الدوحة رواتب موظفي الخدمة المدنية في قطاع غزة الخاضع لسيطرة الحركة.

وتستضيف قطر منذ أكثر من عشر سنوات المكتب السياسي لحماس، وتحظى في الوقت نفسه بتقدير الولايات المتحدة، أكبر حلفاء إسرائيل.

وتستضيف قطر أكبر قاعدة عسكرية أميركية في المنطقة.

"قنوات مناسبة" تقول إسرائيل إن حماس خطفت 203 أشخاص بينهم أجانب وإسرائيليون وحاملو جنسيتين إسرائيلية وأجنبية في هجماتها المباغتة التي شنتها على إسرائيل.



في الجانب الإسرائيلي، قُتل أكثر من 1400 شخص معظمهم مدنيون قضوا طعنا أو حرقا أو بالرصاص في اليوم الأول لهجوم حماس، بحسب السلطات الإسرائيلية.

وترد إسرائيل بقصف عنيف لغزة، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 4385 شخصا وأن 70 في المئة من الضحايا هم من الأطفال والنساء والمسنين.

وليل، الجمعة، عادت إلى إسرائيل الرهينتان الأميركيتان جوديث تاي رعنان وناتالي شوشانا رعنان، وفق ما أعلنت الحكومة الإسرائيلية بعدما أفرجت حماس عنهما.

وفي تعليق أمام مجموعة من الصحافيين قال ماكرون "إنها نتيجة جيدة جدا تم التوصل إليها من خلال المفاوضات التي أدت فيها قطر دورا مهما جدا".

وأضاف ماكرون أن فرنسا تريد أن تُنفّذ عمليات مماثلة في "الساعات والأيام" المقبلة لمواصلة "السماح للرهائن، خصوصا رهائننا، بالمغادرة".

وأضاف "النقاشات التي نجريها... مع جهات مختلفة ومع قطر خصوصا، تعطينا الأمل أننا سنتمكن من إيجاد حلول لإخراج أكبر عدد ممكن من الرهائن".

وتابع ماكرون "نحن واثقون: القنوات التي لدينا هي المناسبة والمفيدة".

وفي منشور له على منصة إكس (تويتر سابقا) أكد أن قطر أدت دورا مهما جدا في الإفراج عن الرهينتين الأميركيتين.

يقول البروفسور في معهد الدراسات السياسية في باريس "سيانس بو" إتيان دينيا الخبير في حالات احتجاز الرهائن، إن قطر "متخصصة في الإفراج عن الرهائن".

فبوساطة قطرية تم تحرير ستة مليارات من الأصول الإيرانية المجمدة في مصارف كورية جنوبية مقابل إطلاق سراح خمسة أميركيين كانت تحتجزهم طهران.

لا مفاوضات جماعية يبدو أنه لم يكن من قبيل الصدفة أن موفد ماكرون إلى لبنان، وزير الخارجية السابق جان-إيف لودريان، وهو مقرّب من الرئيس ويحظى بثقته في القضايا الأمنية، كان موجودا في قطر هذا الأسبوع، وفقا لمصادر دبلوماسية.

كذلك أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زيارة إلى قطر في جولته الماراثونية في المنطقة هذا الأسبوع.

ويقول دينيا إن "قطر تمارس لعبة مزدوجة: فهي تحافظ على علاقاتها مع جماعات إرهابية وبعض الدول الغربية المدينة لها".

ودعت قطر طالبان إلى فتح مكتب في الدوحة بموافقة الولايات المتحدة، ما جعل من الممكن التفاوض على سحب القوات الأميركية من أفغانستان في العام 2021، علما بأن الانسحاب تزامن مع استيلاء الحركة على السلطة.

إلى ذلك تسعى قوى إقليمية أخرى لأداء دور.

فقد تلقّت تركيا "طلبات من بلدان عدة" للمساعدة، وفق ما أعلن، الثلاثاء، من بيروت وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وهو قائد سابق لجهاز الاستخبارات.

ويسعى إردوغان منذ أشهر إلى تحسين العلاقات مع إسرائيل بعدما تدهورت في السنوات الأخيرة على خلفية خلافات حادة.

لكن هذا الأمر ينطوي على مخاطر فقدان الطرفين الثقة بأنقرة.

في العام 2011 تم بوساطة مصرية الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي احتجز لأكثر من خمس سنوات.

يقول لعبيدي إن الجهات الفاعلة المحتملة "تقتصر على تلك التي تقيم علاقات طويلة الأمد مع حماس، وبالتالي الوحيدة المخولة التواصل مع قادتها".

لكن في هذه الحال، فإن العدد غير المسبوق للرهائن المحتجزين وجنسياتهم يشير إلى أن الحل لن يكون بعملية واحدة بل ثمرة جهود دبلوماسية مضنية.

ويضيف لعبيدي "لن تكون هناك مفاوضات جماعية"، مشيرا إلى أن كل دولة ستكون "مدعوة للتفاوض على إطلاق سراح رهائنها".