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الفعاليات النسائية في اربد تنفذ وقفة تضامنية مع غزة

10/21/2023 3:00:10 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - نفذت الفعاليات النسائية والناشطات في محافظة اربد، اليوم السبت، وقفة تضامنية مع قطاع غزة، بساحة بيت النابلسي (ساحة فوعرا)؛ تنديدًا بجرائم الإحتلال خلال عدوانه على القطاع.

ونددت المشاركات في الوقفة بجرائم الإحتلال التي يرتكبها ضد الفلسطينين.

ورافق الوقفة رفع للعلم الأردني والفلسطيني.

وعبرت المشاركات عن شكرهن لمرتبات الأمن العام الذين رافقوهن خلال الوقفة.

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