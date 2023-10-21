الفعاليات النسائية في اربد تنفذ وقفة تضامنية مع غزة

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- Khaberni) خبرني - نفذت الفعاليات النسائية والناشطات في محافظة اربد، اليوم السبت، وقفة تضامنية مع قطاع غزة، بساحة بيت النابلسي (ساحة فوعرا)؛ تنديدًا بجرائم الإحتلال خلال عدوانه على القطاع.
ونددت المشاركات في الوقفة بجرائم الإحتلال التي يرتكبها ضد الفلسطينين.
ورافق الوقفة رفع للعلم الأردني والفلسطيني.
وعبرت المشاركات عن شكرهن لمرتبات الأمن العام الذين رافقوهن خلال الوقفة.
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