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روسيا تستأنف تقدمها للسيطرة على شرق أوكرانيا - جريدة الوطن السعودية

10/21/2023 2:59:51 PM
(MENAFN- Al Watan) واصلت القوات الروسية قصف المناطق الأوكرانية، وتقدمت بالقرب من مدينة شرقية محاصرة، حسبما أفاد مسؤولون أوكرانيون محليون.
وتوفي رجل عندما قصفت القوات الروسية مدينة نيكوبول التي تسيطر عليها أوكرانيا، والتي في معقلها أكبر محطة نووية في أوكرانيا، وفقًا للحاكم المحلي الأوكراني سيرهي ليساك. وقال ليساك إن خدمات الطوارئ في نيكوبول تعمل على تقييم الأضرار.
كما استولت القوات الروسية على محطة زاباروجيا للطاقة النووية في وقت مبكر من الحرب، مما أثار مخاوف متقطعة من وقوع حادث إشعاعي مع استمرار القصف بالقرب من الموقع، حيث غالبًا ما كان يستهدف المستوطنات التي تسيطر عليها أوكرانيا عبر نهر دنيبر.
قذائف الهاون
وفي منطقة خيرسون على خط المواجهة بجنوب أوكرانيا، قُتل مدني وأصيب آخر خلال هجمات ((قصف جماعي)) شنتها القوات الروسية، حسبما قال حاكم الولاية أولكسندر بروكودين يوم السبت.
وكتب بروكودين في منشور على ((تليغرام)) أن الروس استخدموا قذائف الهاون والمدفعية والدبابات والطائرات بدون طيار وقاذفات الصواريخ المتعددة في استهداف المنطقة، وقصفوا بعض المناطق السكنية.
وأفاد القائم بأعمال الحاكم المحلي، إيهور موروز، بأن القصف الروسي خلال اليوم الماضي أدى أيضًا إلى إصابة مدني في مدينة أفدييفكا الواقعة على خط المواجهة في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا.
وشهدت أفدييفكا اشتباكات شرسة بين القوات الروسية والأوكرانية في الأسابيع الأخيرة، حيث تحاول قوات كييف صد هجوم روسي متجدد.
وقال موروز إن الطائرات بدون طيار والصواريخ وقذائف الهاون وقذائف المدفعية المتفجرة التي أطلقتها القوات الروسية أصابت أيضًا أجزاء أخرى من المنطقة.
مكاسب طفيفة
وشنت القوات الروسية هجوما جديدا شمال أفدييفكا حقق مكاسب طفيفة، وفقا لتحليل أجراه معهد دراسة الحرب. واستشهد مركز الأبحاث، ومقره واشنطن، بلقطات تم تحديد موقعها الجغرافي من ((مدونين عسكريين)) مؤيدين للكرملين على الأرض، لدعم تقييمه.
وقال المعهد إن تقدم موسكو المتجدد بالقرب من أفدييفكا يعكس التزام القيادة العسكرية الروسية بالعمليات الهجومية في المنطقة ((على الرغم من الخسائر الفادحة في العتاد والأفراد)).
وزعمت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، الجمعة، أن القوات الأوكرانية دمرت ما يقرب من 50 دبابة روسية وأكثر من 100 مركبة مدرعة في القتال بالقرب من أفدييفكا خلال اليوم السابق، وهو ادعاء لا يمكن التحقق منه بشكل مستقل.
وقال أولكسندر شبوتو، المتحدث باسم وحدة الجيش الأوكراني التي تقاتل بالقرب من أفدييفكا، في تصريحات متلفزة يوم السبت، إن النشاط العسكري الروسي في المنطقة ((تراجع قليلا))، ربما بسبب الخسائر الفادحة. مع ذلك، اعترف شبوتو بأن الوحدات الروسية واصلت التقدم.
منشأة صناعية
وفي كريفي ريه، مسقط رأس الرئيس فولوديمير زيلينسكي بوسط أوكرانيا، توفي رجل يبلغ من العمر 60 عامًا مساء الجمعة عندما سقط صاروخ روسي على منشأة صناعية، وفقًا لما نشره عمدة المدينة أولكسندر فيلكول على تطبيق ((تليغرام)). وأوضح فيلكول أن زوجة الرجل نُقلت إلى المستشفى مصابة بجروح خطيرة في الشظايا.
وأفاد بأن صواريخ وطائرات مسيرة روسية ضربت المكان نفسه مرة أخرى خلال الليل، مما تسبب في أضرار غير محددة، وأشعل حريقًا تم إخماده بحلول الصباح. ولم يوضح طبيعة الموقع أو ما إذا كان مرتبطًا بالمجهود الحربي لأوكرانيا. وأضاف أنه لم يصب أحد بأذى في الضربة الثانية.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، للصحفيين في وقت لاحق، إن القوات الروسية دمرت مستودعات الوقود والذخيرة التابعة للجيش الأوكراني بالقرب من مطار كريفي ريه المحلي.
بينما لم يكن هناك رد فوري من المسؤولين الأوكرانيين على ادعاء كوناشينكوف.

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