127 مخالفة بمحمية الإمام تركي

(MENAFN
- Al Watan) ضبطت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية 127 مخالفة داخل نطاق المحمية، شملت ((قطع السياج، ودخول المناطق المحظورة، وإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها، والرعي الجائر بالإبل والأغنام)).
وتراوحت قيمة المخالفة من 500 ريال - 50.000 ريال، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفقًا لنظام البيئة.
يُذكر أن نطاق الحماية يسهم في ضبط المخالفات للحد من انتشارها في المحمية حفاظًا على الغطاء النباتي والتنوع الإحيائي من الاختلال البيئي، وتحقيقًا لرؤية السعودية 2030 في جعلها وجهة سياحية ذات معايير عالمية من الناحية البيئية.
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