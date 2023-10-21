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127 مخالفة بمحمية الإمام تركي

10/21/2023 2:59:37 PM
(MENAFN- Al Watan) ضبطت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية 127 مخالفة داخل نطاق المحمية، شملت ((قطع السياج، ودخول المناطق المحظورة، وإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها، والرعي الجائر بالإبل والأغنام)).
وتراوحت قيمة المخالفة من 500 ريال - 50.000 ريال، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفقًا لنظام البيئة.
يُذكر أن نطاق الحماية يسهم في ضبط المخالفات للحد من انتشارها في المحمية حفاظًا على الغطاء النباتي والتنوع الإحيائي من الاختلال البيئي، وتحقيقًا لرؤية السعودية 2030 في جعلها وجهة سياحية ذات معايير عالمية من الناحية البيئية.

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