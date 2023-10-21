Saturday, 21 October 2023 11:04 GMT

إنذار ملاك 97 موقعا بنصف القمر

10/21/2023 2:59:37 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال أسبوع، جولات تفتيشية في عدة مواقع بالظهران، ضمن مبادرة معالجة التلوث البصري التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن إنذار أصحاب 97 موقعا من الصنادق والأحواش بشاطئ نصف القمر في الظهران، تمهيدا لإزالتها من قِبل اللجنة التي تتم من خلال الإدارة المعنية ببلدية الظهران بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
في السياق نفسه، أزالت أمانة الشرقية خلال الأشهر الثلاثة الماضية من العام الميلادي الحالي 138 سيارة ومعدة تالفة من الشوارع والميادين العامة بأحياء غرب الدمام، من أصل 271 سيارة ومعدة تالفة ومهملة تم حصرها بالمدينة.
وأشارت إلى الآلية التي تتبعها مع ملاك السيارات المهملة وتقف فترات طويلة، حيث يتم في المرة الأولى وضع إشعار تحذيري على المركبة قبل سحبها، وفي المرحلة الثانية يتم سحب السيارة بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية.
وأكدت الأمانة حرصها المستمر على إزالة العناصر والملوثات البصرية، لتحسين المنظر العام وجودة الحياة بمدن ومحافظات المنطقة، والحفاظ على نظافتها وجمالها، داعيةً جميع ملاك السيارات والمعدات التالفة والمهملة إلى إزالتها، لما لها من أضرار وتشويه للمشهد الحضري، والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي من خلال مركز البلاغات 940 من أجل معالجتها.

MENAFN21102023000089011017ID1107280877

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث