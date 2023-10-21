الجمهوريون يسحبون ترشيح جيم جوردان لرئاسة مجلس النواب الأميركي بعد فشله في ثالث جولات التصويت

MENAFN - Al-Anbaa) تخلى الجمهوريون عن حليف الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب المحافظ المتشدد جيم جوردان كمرشحهم لرئاسة مجلس النواب في اقتراع سرّي بعدما فشل في الفوز بالمنصب للمرة الثالثة.وقال نواب للصحافيين لدى مغادرتهم "كابيتول هيل" قبيل عطلة نهاية الأسبوع إنهم سيعقدون "منتدى للمرشحين" لاختيار مرشحهم المقبل يوم الاثنين، فيما يتوقع أن يتم الإعلان الأحد عن عدد من الأسماء.

وأخفق جوردان، للمرة الثالثة في حصد التأييد الكافي للفوز بمنصب رئيس مجلس النواب الأميركي، ما يفاقم الفوضى التي أبقت الحكومة من دون سلطة تشريعية قادرة على أداء مهامها لأسابيع.

وخسر جوردان، الحليف المقرّب من ترامب، دعم 25 عضوا من حزبه الجمهوري فيما يتراجع عدد النواب المؤيدين لمسعاه لتولي المنصب مع كل جولة تصويت.

وقال الممثل عن نيوجرزي، توم كين الذي كان مؤيدا لجوردان قبل أن ينقلب عليه في بيان "مع احترامي الكبير، بات واضحا أن جوردان لا يملك ولن يملك الأصوات الكافية لتولي رئاسة المجلس".

وتتحدّث وسائل إعلام أميركية عن وجود عدد من الجمهوريين الذي يفكرون بالترشّح لمنصب رئيس المجلس، بينما أوضح النواب الذي صوّتوا ضد جوردان أنهم لن يبدّلوا موقفهم، بغض النظر عن عدد المرّات التي يطلب فيها التصويت.

وفي الأثناء، دعا زعيم الأقلية الديموقراطية في المجلس حكيم جيفريز إلى اتفاق الحزبين على رئيس له، واصفا جوردان بأنه يمثّل "خطرا واضحا وحاضرا على ديموقراطيتنا".

وأفاد الصحافيين "ما زال هناك جمهوريون منطقيون في الطرف الآخر، وكما كررت مرارا إنهم رجال ونساء جيّدون يريدون أن يعاد فتح مجلس النواب".

ولفت إلى أن أعضاء المجلس الديموقراطيين سيبقون في واشنطن خلال نهاية الأسبوع في حال تم الإعلان عن جلسات تصويت جديدة.

وقال "سنبقى هنا مهما تتطلب الأمر".







