حماس تطلق سراح محتجزتين أميركيتين لدواع إنسانية بوساطة قطرية

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة «حماس» في بيان عن إطلاق سراح محتجزتين أميركيتين (أم وابنتها) «لدواع إنسانية» استجابة لجهود وساطة قطرية.
من جانب آخر، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت ان الحرب الدائرة في غزة تهدف إلى القضاء على حركة «حماس» وأي جيوب مقاومة وإرساء نظام أمني جديد في القطاع الساحلي.
وجاء إعلان غالانت خلال جلسة إحاطة مع أعضاء لجنة الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلي أطلعهم فيها على سير العمليات العسكرية بجانب الأهداف الأساسية، التي تسعى إسرائيل لتحقيقها خلال الحرب ضد حماس، وفق بيان صادر عن مكتبه.
وقال غالانت خلال الجلسة إن «المعركة تتلخص في ثلاث خطوات متلاحقة، ونحن في خضم المرحلة الأولى منها نخوض معركة من خلال مسح ناري تمهيدي تتبعها مناورة برية تهدف للقضاء على مسلحي الحركة وتدميرالبنى التحتية لحماس».
وتابع أن «المرحلة الثانية ستشكل مرحلة متوسطة من استمرار القتال بوتيرة أقل والقضاء على أي جيوب مقاومة متبقية».
أما المرحلة الثالثة فتشمل «إرساء نظام أمني جديد في قطاع غزة وإخلاء إسرائيل مسؤوليتها عن الحياة في قطاع غزة وإيجاد واقع أمني جديد لمواطني إسرائيل وسكان البلدات المتاخمة للحدود مع غزة»، وفق وزير الدفاع الإسرائيلي.
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