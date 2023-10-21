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حماس تطلق سراح محتجزتين أميركيتين لدواع إنسانية بوساطة قطرية

10/21/2023 2:58:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة «حماس» في بيان عن إطلاق سراح محتجزتين أميركيتين (أم وابنتها) «لدواع إنسانية» استجابة لجهود وساطة قطرية.
من جانب آخر، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت ان الحرب الدائرة في غزة تهدف إلى القضاء على حركة «حماس» وأي جيوب مقاومة وإرساء نظام أمني جديد في القطاع الساحلي.
وجاء إعلان غالانت خلال جلسة إحاطة مع أعضاء لجنة الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلي أطلعهم فيها على سير العمليات العسكرية بجانب الأهداف الأساسية، التي تسعى إسرائيل لتحقيقها خلال الحرب ضد حماس، وفق بيان صادر عن مكتبه.
وقال غالانت خلال الجلسة إن «المعركة تتلخص في ثلاث خطوات متلاحقة، ونحن في خضم المرحلة الأولى منها نخوض معركة من خلال مسح ناري تمهيدي تتبعها مناورة برية تهدف للقضاء على مسلحي الحركة وتدميرالبنى التحتية لحماس».
وتابع أن «المرحلة الثانية ستشكل مرحلة متوسطة من استمرار القتال بوتيرة أقل والقضاء على أي جيوب مقاومة متبقية».
أما المرحلة الثالثة فتشمل «إرساء نظام أمني جديد في قطاع غزة وإخلاء إسرائيل مسؤوليتها عن الحياة في قطاع غزة وإيجاد واقع أمني جديد لمواطني إسرائيل وسكان البلدات المتاخمة للحدود مع غزة»، وفق وزير الدفاع الإسرائيلي.

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