قاض في نيويورك يهدد ترامب بعقوبات تصل إلى السجن بسبب منشور مهين

MENAFN - Al-Anbaa) هدّد القاضي الذي يرأس المحاكمة المدنية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في نيويورك بتهمة الاحتيال المالي في إدارة إمبراطوريته العقارية، بـ"عقوبات شديدة تصل إلى السجن"، لنشره على موقعه الإلكتروني منشورا "مهينا" لموظفة في المحكمة.



وخلال الجلسة التي تغيب عنها ترامب، ذكر القاضي آرثر إنغورون أنه سبق أن منع منذ اليوم الثاني للمحاكمة في 3 أكتوبر الجاري، جميع الأطراف من مهاجمة فريقه، بعد منشور اعتبر "مهينا" لمساعدته في المحكمة على حساب الملياردير الجمهوري في شبكته الاجتماعية "تروث سوشال".



وأضاف القاضي أنه تم حذف المنشور لكن "رغم الأمر الواضح، علمت أن المنشور المخالف لم تتم إزالته مطلقا من موقع دونالد ترامب الإلكتروني (DonaldJTrump) وأنه ظل على هذا الموقع طوال الـ17 يوما الماضية"، قبل أن يتم "سحبه في ساعة متأخرة من مساء (الخميس) فقط استجابة لرسالة بريد إلكتروني من هذه المحكمة"، بحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام أميركية وأكدها لوكالة فرانس برس متحدث باسم المحكمة.



وتابع آرثر إنغورون "في المناخ السائد، يمكن للأكاذيب التحريضية أن تؤدي، وقد أدت في بعض الحالات، إلى أضرار جسدية خطيرة أو ما هو أسوأ من ذلك".



ووفق العديد من وسائل الإعلام المحلية، أقر كريس كيسي أحد محامي دونالد ترامب بالذنب، قائلا إن ما وقع حادث غير مقصود وذكّر أن المنشور حذف بالفعل من منصة "تروث سوشال".



وقال كريس كيسي "إنه أمر مؤسف وأعتذر نيابة عن موكلي"، وفق ما أوردت قناة "إن بي سي نيوز".

وبسبب تصريحاته الحادة في كثير من الأحيان، مُنع دونالد ترامب أيضا من الإدلاء بتصريحات عامة تستهدف المدعين العامين وموظفي المحكمة والشهود في المحاكمة الجنائية المقبلة في واشنطن بتهمة محاولة "قلب" نتائج الانتخابات الرئاسية 2020.