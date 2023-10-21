قاض في نيويورك يهدد ترامب بعقوبات تصل إلى السجن بسبب منشور مهين

(MENAFN
- Al-Anbaa) هدّد القاضي الذي يرأس المحاكمة المدنية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في نيويورك بتهمة الاحتيال المالي في إدارة إمبراطوريته العقارية، بـ"عقوبات شديدة تصل إلى السجن"، لنشره على موقعه الإلكتروني منشورا "مهينا" لموظفة في المحكمة.
وخلال الجلسة التي تغيب عنها ترامب، ذكر القاضي آرثر إنغورون أنه سبق أن منع منذ اليوم الثاني للمحاكمة في 3 أكتوبر الجاري، جميع الأطراف من مهاجمة فريقه، بعد منشور اعتبر "مهينا" لمساعدته في المحكمة على حساب الملياردير الجمهوري في شبكته الاجتماعية "تروث سوشال".
وأضاف القاضي أنه تم حذف المنشور لكن "رغم الأمر الواضح، علمت أن المنشور المخالف لم تتم إزالته مطلقا من موقع دونالد ترامب الإلكتروني (DonaldJTrump) وأنه ظل على هذا الموقع طوال الـ17 يوما الماضية"، قبل أن يتم "سحبه في ساعة متأخرة من مساء (الخميس) فقط استجابة لرسالة بريد إلكتروني من هذه المحكمة"، بحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام أميركية وأكدها لوكالة فرانس برس متحدث باسم المحكمة.
وتابع آرثر إنغورون "في المناخ السائد، يمكن للأكاذيب التحريضية أن تؤدي، وقد أدت في بعض الحالات، إلى أضرار جسدية خطيرة أو ما هو أسوأ من ذلك".
ووفق العديد من وسائل الإعلام المحلية، أقر كريس كيسي أحد محامي دونالد ترامب بالذنب، قائلا إن ما وقع حادث غير مقصود وذكّر أن المنشور حذف بالفعل من منصة "تروث سوشال".
وقال كريس كيسي "إنه أمر مؤسف وأعتذر نيابة عن موكلي"، وفق ما أوردت قناة "إن بي سي نيوز".
وبسبب تصريحاته الحادة في كثير من الأحيان، مُنع دونالد ترامب أيضا من الإدلاء بتصريحات عامة تستهدف المدعين العامين وموظفي المحكمة والشهود في المحاكمة الجنائية المقبلة في واشنطن بتهمة محاولة "قلب" نتائج الانتخابات الرئاسية 2020.
MENAFN21102023000130011022ID1107280869
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.