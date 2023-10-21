بايدن يشكر قطر على وساطتها في الإفراج عن محتجزتين أميركيتين لدى حماس

MENAFN - Al-Anbaa) أكد الرئيس الاميركي جو بايدن أن حركة حماس أطلقت سراح الرهينتين الأميركيتين: جوديث وناتالي رعنان، معربا عن "سعادته الغامرة" بذلك.



ووجه الرئيس بايدن الشكر إلى دولة قطر وإسرائيل "على شراكتها في هذا المسعى".



من جهتها قالت الخارجية القطرية في بيان بثته وكالة الانباء الرسمية "قنا" إن الدوحة تأمل أن يؤدي الحوار إلى "الإفراج عن جميع الرهائن المدنيين من كل الجنسيات".



واكد المتحدث باسم الوزارة ان: الحوار القطري بشأن إطلاق سراح الرهائن سيستمر مع إسرائيل وحماس، مشيرا إلى ان إطلاق سراح الرهينتين الأميركيتين من غزة جاء "بعد أيام عديدة من الاتصالات المستمرة" مع جميع الأطراف.



في غضون ذلك، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصول الرهينتين الأميركيتين اللتين أفرجت عنهما حماس إلى إسرائيل.

وأشار مكتب نتنياهو إلى أن المرأتين المفرج عنهما هما: جوديث تاي رعنان وناتالي شوشانا رعنان، موضحا أنهما خطفتا من كيبوتس ناحل عوز خلال الهجوم الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر الجاري وتم نقلهما إلى غزة.