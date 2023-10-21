بايدن يشكر قطر على وساطتها في الإفراج عن محتجزتين أميركيتين لدى حماس

(MENAFN
- Al-Anbaa) أكد الرئيس الاميركي جو بايدن أن حركة حماس أطلقت سراح الرهينتين الأميركيتين: جوديث وناتالي رعنان، معربا عن "سعادته الغامرة" بذلك.
ووجه الرئيس بايدن الشكر إلى دولة قطر وإسرائيل "على شراكتها في هذا المسعى".
من جهتها قالت الخارجية القطرية في بيان بثته وكالة الانباء الرسمية "قنا" إن الدوحة تأمل أن يؤدي الحوار إلى "الإفراج عن جميع الرهائن المدنيين من كل الجنسيات".
واكد المتحدث باسم الوزارة ان: الحوار القطري بشأن إطلاق سراح الرهائن سيستمر مع إسرائيل وحماس، مشيرا إلى ان إطلاق سراح الرهينتين الأميركيتين من غزة جاء "بعد أيام عديدة من الاتصالات المستمرة" مع جميع الأطراف.
في غضون ذلك، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصول الرهينتين الأميركيتين اللتين أفرجت عنهما حماس إلى إسرائيل.
وأشار مكتب نتنياهو إلى أن المرأتين المفرج عنهما هما: جوديث تاي رعنان وناتالي شوشانا رعنان، موضحا أنهما خطفتا من كيبوتس ناحل عوز خلال الهجوم الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر الجاري وتم نقلهما إلى غزة.
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