قمة أميركية - أوروبية توجه رسالة وحدة في مواجهة أزمات العالم

MENAFN - Al-Anbaa) استقبل الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في قمة بين التكتل والولايات المتحدة.



وتأتي هذه القمة وسط أزمات متزايدة في العالم بينها الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيث حاول القادة الأميركيون والأوروبيون إظهار جبهة موحدة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهم.



وقال بايدن إنه حصل على التزام من الإسرائيليين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.



وأضاف "كان لابد من إعادة رصف الطريق السريع" لتسهيل عبور شاحنات المساعدات، مضيفا أنه يعتقد أنه في غضون ساعات ستدخل أول 20 شاحنة محملة بالمساعدات الى القطاع.



من جهتها، حذرت فون دير لاين من خطر "امتداد إقليمي" للحرب الدائرة في غزة.



بدوره، أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إنه "واثق جدا" من أن الرئيس الأميركي يبذل كل ما في وسعه لضمان وصول التمويل الى اوكرانيا.



وقبل القمة، قال مسؤول أوروبي للصحافيين طالبا عدم كشف هويته "من المهم خصوصا أن نضاعف جهودنا على جانبي المحيط الأطلسي لضمان عدم اتساع رقعة النزاع في غزة إلى ما وراء حدوده".



ورأى أن القمة تشكل فرصة "لتوجيه رسائل واضحة وموحدة إلى جميع أطراف النزاع"، تؤكد دعم إسرائيل وإرسال مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين العالقين في غزة.



وبين القضايا التي تناولتها القمة الاميركية-الاوروبية تقريب وجهات النظر بين الجانبين بشأن سبل حل النزاعات التجارية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالواردات الأوروبية من الصلب التي فرضت عليها رسوم جمركية في 2018 في عهد إدارة دونالد ترامب.



وقد علقت هذه الرسوم في 2021 لكنها قد يتم تفعيلها من جديد إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية أكتوبرالجاري.

ويأمل الاتحاد الأوروبي أيضًا في التوصل إلى اتفاق مع واشنطن بشأن المعادن الأساسية اللازمة للانتقال في قطاع الطاقة. ويتعلق الأمر بإزالة نقاط تمييزية واردة في خطة المناخ الأميركية الرئيسية التي أقرت في صيف 2022.