بايدن يطلب من الكونغرس مخصصات للأمن القومي بقيمة 105 مليارات دولار تتضمن 14 مليارا لإسرائيل

بايدن يطلب من الكونغرس مخصصات للأمن القومي بقيمة 105 مليارات دولار تتضمن 14 مليارا لإسرائيل
التاريخ
10/21/2023 2:58:07 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن طلب من الكونغرس مخصصات للأمن القومي بقيمة 105 مليارات دولار تتضمن 14 مليارا لإسرائيل.
وسيخصص التمويل الإضافي هذا في توفير دعم غير مسبوق لإسرائيل، كما قال بايدن في الخطاب الذي وجهه إلى الشعب الأميركي.
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