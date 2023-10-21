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بايدن يطلب من الكونغرس مخصصات للأمن القومي بقيمة 105 مليارات دولار تتضمن 14 مليارا لإسرائيل

10/21/2023 2:58:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن طلب من الكونغرس مخصصات للأمن القومي بقيمة 105 مليارات دولار تتضمن 14 مليارا لإسرائيل.
وسيخصص التمويل الإضافي هذا في توفير دعم غير مسبوق لإسرائيل، كما قال بايدن في الخطاب الذي وجهه إلى الشعب الأميركي.

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