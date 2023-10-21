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الاقتصادات الصاعدة تحتاج إلى قدر أكبر من التمويل للتحول المناخي

10/21/2023 2:57:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أنانثاكريشنان براساد، تورستن إيلرز، شارلوت غارد-لاندولفيني، فابيو ناتالوتشي*

إن تحقيق هدف التحول إلى انبعاثات صفرية صافية بحلول عام 2050 يحتاج إلى استثمارات هائلة لتخفيف آثار تغير المناخ في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، التي تصدر حاليا حوالي ثلثي غازات الاحتباس الحراري.
وسوف تحتاج هذه البلدان إلى نحو تريليوني دولار سنويا بحلول عام 2030 لتحقيق ذلك الهدف الطموح، حسب الوكالة الدولية للطاقة، مع تدفق معظم هذا التمويل نحو قطاع الطاقة. وتعكس هذه الاحتياجات زيادة قدرها خمسة أضعاف عن المبلغ الحالي وهو 400 مليار دولار هي قيمة الاستثمارات المناخية المزمعة على مدار السبع سنوات القادمة.
ومع هذا، تشير توقعاتنا إلى أن نمو الاستثمارات العامة سيكون محدودا، وسيتعين بالتالي على القطاع الخاص المساهمة بدور رئيسي في تلبية الاحتياجات الكبيرة إلى الاستثمارات المناخية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. وسوف يتعين أن يوفر القطاع الخاص حوالي 80 % من الاستثمارات اللازمة، وترتفع هذه الحصة إلى 90 % في حالة استبعاد الصين، كما يوضح أحد الفصول التحليلية في أحدث إصداراتنا من "تقرير الاستقرار المالي العالمي".
رأس المال الخاص والعمل المناخي
وبينما تمتلك الصين وغيرها من الاقتصادات الصاعدة الأكبر الموارد المالية المحلية اللازمة، يفتقر كثير من البلدان الأخرى إلى تطور أسواقها المالية بالقدر الكافي لضمان توفير مبالغ كبيرة من التمويل الخاص. وتواجه محاولات جذب المستثمرين الدوليين عقبات كذلك، في ظل عدم حصول معظم اقتصادات الأسواق الصاعدة الكبرى وكل البلدان النامية تقريبا على التصنيف الائتماني من المرتبة الاستثمارية الذي غالبا ما يكون من شروط المستثمرين المؤسسين. وقليل من المستثمرين هو الذي لديه خبرة في هذه البلدان ويستطيع أن يتحمل المخاطر الأعلى.
ويتمثل أحد التحديات الرئيسة الأخرى في التوقف التدريجي عن استخدام محطات توليد الكهرباء بالفحم، وهو المصدر الأكبر على الإطلاق لانبعاثات غاز الاحتباس الحراري في العالم (حوالي 20 %). فلا تزال معظم محطات توليد الكهرباء في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية جديدة نسبيا. والاستغناء عن هذه المحطات أو إعادة توظيفها لأغراض أخرى سوف يحتاج إلى استثمارات خاصة ضخمة ويتطلب كسب التأييد العام. وهناك بعض البلدان التي تعتمد بكثافة على الفحم وستحتاج إلى تطوير مصادر بديلة للطاقة بسرعة نسبية.
وفضلا على هذه التحديات، لا تزال السياسات والالتزامات المناخية في معظم البنوك الرئيسة غير متسقة مع أهداف المناخ بالوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري، حتى تلك التي لديها سياسات تهدف إلى الحد من الانبعاثات.
سياسات المناخ
وفي نفس الوقت، برغم الأولوية التي يوليها عدد متزايد من صناديق الاستثمار للاستدامة، ليس لهذه المسألة تأثير كبير على مقدار الأموال التي تُتاح لتلبية الاحتياجات الهائلة إلى العمل المناخي. ولا يهدف سوى قسم ضئيل من هذه الصناديق صراحة إلى تحقيق تأثير مناخي إيجابي. أما العدد الأكبر بكثير من الصناديق التي تتخذ قرارات الاستثمار بناء على عوامل مراعاة البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة المؤسسية، فلا يركز بالضرورة على قضايا المناخ. وعادة ما تأخذ هذه الصناديق درجات ESG للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بعين الاعتبار عند توزيع محافظها الاستثمارية، لكنها لا تكون بالضرورة مصممة بحيث تعكس تأثير المناخ كما نوضح في أحدث إصداراتنا من تقرير الاستقرار المالي العالمي. وقد تكون المحافظ الاستثمارية المراعية لتأثير المناخ بقدر أكبر مختلفةً تماما عن تلك الشائعة المراعية لدرجات ESG للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
حصة صناديق الاستثمار المخصصة لتأثير المناخ ما تزال صغيرة نسبيا
وإضافة إلى ذلك، لا تحظى البلدان في الشريحة الأدنى من فئة الدخل المتوسط والبلدان منخفضة الدخل بأي مكافأة مقابل سياساتها البيئية والمناخية الجيدة بوجه عام. ولا تعكس تقييمات هيئات التصنيف الائتماني لهذه الاقتصادات الصورة الكاملة لمدى استعداد هذه البلدان للتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون أو مدى تعرضها لمخاطر تعطل أصولها بسبب ارتفاع مستوى الهيدروكربونات. ولا تزال الصناعة المالية تفتقر إلى الوضوح في تحديد ما يشكل أداء سياديا جيدا بشأن القضايا البيئية.
وهناك حاجة إلى مزيج واسع النطاق من السياسات لتوفير بيئة استثمارية جذابة وإطلاق عنان التمويل الخاص اللازم للعمل المناخي في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. فيمكن أن يرسل نظام تسعير الكربون إشارة مهمة للمستثمرين تتعلق بتحديد الأسعار، لكنه يواجه عقبات سياسية في تنفيذه على نطاق واسع بالقدر الكافي.
ويلزم وضع عدد من السياسات الأخرى في القطاع المالي. أما السياسات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز الأساسيات الاقتصادية الكلية وتعميق أسواق رأس المال وتحسين الحوكمة فهي جزء أساسي من مزيج السياسات، ويمكنها المساعدة على تحسين التصنيفات الائتمانية وتخفيض تكلفة رأس المال. ويمكن لهذه السياسات كذلك زيادة الموارد المالية المحلية المتوافرة في بلد معين. ويشترط المستثمرون الحصول على حصيلة أفضل من البيانات المناخية لاتخاذ قرارتهم الاستثمارية. وينبغي نشر حلول التمويل المبتكرة مثل التمويل المختلط وأدوات التوريق للبدء في التوقف بشكل منظم وتدريجي عن استخدام الفحم في إنتاج الطاقة.
تركيز السياسات
يتعين أن تعيد السياسات تركيزها على تحقيق تأثير مناخي بدلا من دعم الأنشطة "الخضراء" بالفعل وينبغي أن تأخذ في حسبانها الاحتياجات الخاصة باقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
على سبيل المثال، التصنيفات التاكسونومية للتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون ينبغي أن تأخذ في حسبانها الأنشطة التي تنطوي على احتمال تحقيق تحسنات ملموسة في خفض الانبعاثات بمرور الوقت وعلى مستوى القطاعات المختلفة، بما فيها ذات الكثافة الكربونية الأشد مثل قطاعات إنتاج الصلب والأسمنت والكيماويات والنقل الثقيل. ويمكن الربط بين أهداف خفض الانبعاثات ومعايير التصنيف التاكسونومي للتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، من ناحية، والمساهمات المحددة وطنيا لبلد ما، واستراتيجياته طويلة المد، وأهدافه لخفض انبعاثات الكربون في قطاعات أنشطة محددة، من ناحية أخرى.
وما يزال هناك تراخٍ في استخدام علامات الاستدامة، وينبغي للأجهزة التنظيمية والرقابية تحديد قواعد واضحة وإنفاذها بإحكام. وينبغي أن تضمن هذه الأجهزة فعالية الإفصاحات والعلامات المميزة لصناديق الاستثمار المستدام في تعزيز شفافية السوق ونزاهة السوق، وينبغي لها كذلك ضمان تحسين الاتساق مع الأهداف المناخية.
وسيحتاج الأمر إلى وقت لتنفيذ كثير من السياسات التي نوصي بها وتحقيق الآثار المرجوة منها. وفي نفس الوقت، فإن التوسع في اقتسام المخاطر بين القطاعين العام والخاص يكتسب أهمية بالغة في تقوية الاستثمارات المناخية الخاصة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. ويمكن لبنوك التنمية متعددة الأطراف والجهات المانحة القيام بدور مهم في دعم التمويل المختلط – بما في ذلك من خلال استخدام الضمانات على نطاق أوسع.
ومن شأن تسهيل الصلابة والاستدامة الذي يتيحه الصندوق المساعدة على ذلك من خلال الجمع بين الحكومات وبنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص لتعزيز تمويل الاستثمارات المناخية. وبرغم أن مجموع موارد هذه الأداة البالغة 40 مليار دولار صغير نسبيا مقارنة بالاحتياجات إلى الاستثمارات المناخية العالمية، فإن الإصلاحات التي تدعمها يمكن أن تساعد على جذب مزيد من التمويل الخاص للعمل المناخي

* خبراء في صندوق النقد الدولي

MENAFN21102023000072011014ID1107280865

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