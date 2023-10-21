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%10 انخفاض طلبات رخص الكهرباء والمتجددة

10/21/2023 2:57:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رهام زيدان






عمان- تراجع عدد طلبات الحصول على رخص في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنسبة 10 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ووفقا لبيانات هيئة الطاقة والمعادن الصادرة حديثا، فقد بلغ مجموع هذه الطلبات منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الماضي 257 طلبا في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، مقابل 285 طلبا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ورخص توليد الطاقة الكهربائية باستخدام نظم مصادر الطاقة المتجددة هي الإذن الذي تمنحه الهيئة للشركة المرخص لها بالقيام بالتوليد من نظم مصادر الطاقة المتجددة، حيث تقوم الهيئة على ترخيص المشاريع بقدرة تزيد على 1 ميغاواط.
وتتولى الهيئة تنفيذ برامج تفتيش فيما يتعلق بكافة الأنشطة الخاضعة للرقابة، لكي تضمن التزام المرخص لهم بالقانون واللوائح السارية وأي شروط أخرى واردة في متطلبات الترخيص.
وعلى المستوى الشهري، بلغ عدد هذه الطلبات خلال أيلول (سبتمبر) الماضي 48 طلبا مقابل 33 طلبا خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
وتنوعت هذه الطلبات بين تصاريح وتراخيص لمحطات شحن وأشخاص عاملين، سواء تصدر لأول مرة أو تقديم طلبات لتجديد هذه الرخص والتصاريح.
وتقدم للهيئة الشهر الماضي 27 طلبا للحصول على تراخيص أو تصاريح لأول مرة، منها 22 تصريحا ورخصتان لمحطات شحن عامة و3 رخص لأشخاص عاملين، إضافة إلى 21 طلب تجديد رخص، 18 منها لأشخاص عاملين و3 لمحطات شحن عامة.
وتأتي هذه الطلبات من أصل 883 طلبا تلقتها الهيئة الشهر الماضي، قبل منها 881 طلبا فيما رفض 2 لعدم مطابقتهما، مقابل تلقي 858 طلبا خلال الشهر نفسه من العام الماضي، قبل منها في ذلك الوقت 850 طلبا ورفضت الباقية لعدم مطابقتها.
وشكلت الطاقة المتجددة تقريبا، ما نسبته 29 % من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في النظام الكهربائي للعام 2022، منها
19.3 % نسبة مساهمة مشاريع الطاقة المتجددة المربوطة على شبكة النقل الوطنية، حيث أصبحت الاستطاعة الكلية المركبة لمشاريع الطاقة المتجددة على شبكة النقل حوالي 1579 ميغاواط حتى نهاية العام 2022، منها 1468 ميغاواط، مشاريع شراء طاقة، و111 ميغاواط، مشاريع عبور وصافي قياس.
وبدأت الهيئة، في وقت سابق، تطبيق فرض بدل خدمات الشبكة على جميع الاشتراكات والمؤسسات والدوائر الحكومية المستفيدة من نظام مصادر الطاقة المتجددة بمقدار دينارين لكل كيلوواط شهريا لأنظمة صافي القياس، اعتبارا من الأول من نيسان (ابريل) الماضي.

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