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قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية يتبرع لقطاع غزة

10/21/2023 2:54:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وفرت مصانع وشركات قطاع الصناعات العلاجية والمستلزمات الطبية في غرفة صناعة الأردن كميات كبيرة من منتجاته لغايات التبرع لأهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي غاشم.
واكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن غرف الصناعة بعموم المملكة أطلقت حملة شاملة من أجل مساعدة أهلنا في قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي غاشم وجرائم ومجازر.
وقال أن الدعم الذي يقدمه القطاع الصناعي يأتي تعبيرا عن التضامن والمساندة، ولو بشكل رمزي مع أهالي غزة في وجه آلة القتل والغطرسة التي تقترفها دولة الاحتلال بحق المدنيين والأطفال والنساء وكل مقومات الحياة الانسانية بالقطاع.
ودعا المهندس الجغبير القطاع الصناعي للاستمرار في تقديم التبرعات بجميع اشكالها على ان تكون المساعدات العينية من مواد طويلة الأمد، كالمستلزمات الطبية والدوائية والخيم والمنتجات الغذائية وكل ما يلزم العائلات المنكوبة في قطاع غزة.
بدوره قال ممثل قطاع الصناعات العلاجية والمستلزمات الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الأطرش، أن شركات القطاع استجاب بشكل فوري لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة لأهالي قطاع غزة، وتوفيرها بالسرعة الممكنة، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وكذلك حملة التبرعات التي أطلقتها غرف الصناعة.
وعبر عن تقديره للتعاون والتنسيق الكبير الذي قدمته الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية لتسهيل عملية استلام التبرعات من الصناعيين بالإضافة للتسهيلات التي قدمتها المؤسسة العامة للغذاء والدواء لتسهيل مهمة شركات الأدوية.
واشار الدكتور الأطرش إلى أن المواد المقدمة تعتبر أساسية للقطاع الصحي في غزة لسد النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية وبما يسهم في ادامة تقديم الخدمات الطبية التي يحتاجها المواطنين والمصابين ومستشفيات القطاع.

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