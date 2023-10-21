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إطلاق برنامج لتنمية رواد الأعمال وانشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

10/21/2023 2:54:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
طارق الدعجة






عمان - أطلقت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية أخيرا برنامجا جديدا لتنمية رواد الأعمال وإنشاء المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (EDIP-Jordan).
ويهدف البرنامج الذي اطلعت عليه“الغد” إلى بناء القدرات الإدارية والتسويقية والمالية والفنية لرواد الأعمال الجدد ومساعدة رواد الأعمال الجدد على اعداد خطط العمل اللازمة لتنمية أعمالها ومساعدتهم على تنفيذها وربط رواد الاعمال الجدد مع اصحاب الاختصاص والخبرة لتقديم التوجيه والمشورة اللازمة لتطوير اعمالهم.
كما يهدف البرنامج الى تحفيز وتشجيع الشباب على التوجه الى ريادة الاعمال ونشر ثقافة ريادة الاعمال ارشاد رواد الأعمال الجدد على الجهات التمويلية وتشبيكهم معها فيما يستهدف البرامج 20 شركة ناشئة عمرها من 2 - 3 سنوات.
وتتمثل مكونات البرنامج في دعم فني يشمل التدريب والارشاد وربطهم مع الجهات الداعمة بالإضافة إلى تقديم دعم فني يشمل برنامج تدريبي في مجال ريادة الأعمال وتوفير مرشدي أعمال لكل صاحب شركة على حدة.
وحدد البرنامج معايير وشروط للاستفادة من خدمات البرنامج منها أن تكون شركة مسجلة في الأردن وعمرها بين 2-3 سنوات وتعمل في أحد القطاعات الاقتصادية المنتجة وان يتوفر في أصحاب الشركة الطموح والقدرة على النمو بالإضافة إلى أن تكون خبرات أصحاب الشركة ملائمة وذات علاقة بطبيعة المنتج أو الخدمة التي سيقدمها للزبون وان تتوفر في صاحب الشركة صفات رواد الأعمال الناجحين.
وبحسب تفاصيل البرنامج تعطى الأولوية للشركات الناشئة التي تتوفر فيها مقومات النمو وتتوفر في أصحابها صفات رواد الأعمال الناجحين وتعطى الاولوية للمشاريع المدارة أو المملوكة من قبل سيدات.
وحددت المؤسسة آخر موعد لاستقبال طلبات الشركات الراغبة للاستفادة من خدمات البرنامج يوم الخميس المقبل فيما يستمر عمل البرنامج لمدة ستة أشهر يقدم الدعم الفني من تدريب وارشاد وتوجيه والتشبيك ويتم تغطية تكاليفه من البرنامج بالكامل.
وتتمثل مراحل تنفيذ البرنامج بمراجعة وتقييم الطلبات إداريا واختيار المشاريع التي تنطبق عليها شروط البرنامج وإجراء مقابلات شخصية لأصحاب المشاريع واختيار أصحاب المشاريع الذين تتوفر فيهم صفات رائد الأعمال الناجح بالإضافة إلى اخضاع اصحاب المشاريع الى برنامج تدريبيي يناسب احتياجاتهم تنظيم ندوات تضم جهات حكومية وخاصة لتقديم معلومات تناسب احتياجات أصحاب المشاريع.
كما تشمل تنظيم لقاءات مع رواد أعمال ناجحين وعرض قصص نجاح ملهمة ربط أصحاب المشاريع مع مرشدين وضباط ارتباط من الجهات الحكومية والخاصة لتقديم التوجيه والمشورة والارشاد ومتابعة صاحب المشروع ومساعدته في تطبيق خطة العمل وتشبيكه مع الأشخاص والجهات القادرة على مساعدته وارشاد صاحب المشروع إلى مصادر التمويل المتوفرة في الأردن وتشبيكه معها ومتابعة المشاريع شهريا من قبل موظفي المؤسسة.

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