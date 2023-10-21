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%62 الإنجاز بتنفيذ مشاريع الخطة الإستراتيجية لقطاع النقل

10/21/2023 2:53:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تيسير النعيمات






عمان- أظهر ملخص تقرير متابعة تنفيذ مشاريع الخطة الإستراتيجية لقطاع النقل للربع الثاني من العام الحالي الصادر عن وزارة النقل أن 62 % من المشاريع يتقدم بحسب الخطة.
وبين الملخص أن 38 % من المشاريع البالغ عددها 60 مشروعا تأخر عن الخطة.
وأوضح ملخص التقرير، توقف مشروع دراسة مسح سلوك الأفراد في التنقل باستخدام بيانات الاتصال ضمن برنامج تطوير قطاع النقل / تطوير دراسات قطاع النقل، فيما يسير برنامج تطوير منظومة النقل (تطوير البنية التحتية) حسب الخطة ويتضمن البرنامج مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية حسب الخطة إذ وصلت نسبة الإنجاز في استملاكات الأراضي لهذه الغاية 66 % فيما وصلت نسبة الإنجاز لدراسات المركز اللوجيستي في الماضونة 5 %.
ويسير مشروع إعادة تأهيل نقطة تفتيش الارصاد في مطار الملكة علياء الدولي حسب الخطة.
ويسير برنامج تطوير قطاع النقل (تطوير خدمات النقل) في مشروع تتبع المركبات والآليات الحكومية ( 1700 مركبة / آلية ) بمرحلتيه الأولى والثانية ضمن الخطة المرسومة.
أما إدارة مشروع اعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي حسب الاتفاقية الموقعة بين الحكومة والمستثمر فتسير حسب الخطة.
وتم انجاز دراسة الجدوى الاقتصادية لاستثمار وتطوير وتأهيل مطار عمان المدني (ماركا) وتم انجاز المرحلة الاولى لمشروع تأهيل المدرج والممرات المساعدة وزيادة طول الممر المساعد الرئيسي وتأهيل نظام الانارة الأرضية وردم الوادي في مطار عمان المدني فيما تتأخر عملية ردم الوادي شمالي المدرج عن الخطة.
كما تم إنجاز إدارة ومتابعة مشروع تحديث نظام تفتيش حقائب مستودع الطائرات في مطار الملكة علياء الدولي.
وضمن برنامج تعزيز التعاون الاقليمي والدولي في مجال تسهيل النقل والتجارة سار مشروع عقد ورشات عمل محلية والتدريبية حسب الخطة فيما يتأخر مشروع دراسة الجدوى الاقتصادية لمركز الشحن الجوي في مطار الملكة علياء الدولي عن الخطة.
وفي برنامج توفير انظمة نقل صديقة للبيئة يتأخر مشروع الربط للنقل العام الرابط بين مدينتي عمان والزرقاء (حافلات التردد السريع) خلال الربع الثاني من العام 2023.
ويسير مشروع تدريب موظفي وزارة النقل وفق الخطة التدريبية الداخلية للوزارة للاعوام (2021 – 2023) ضمن برنامج الإدارة والخدمات المساندة (بناء القدرات) وفق الخطة.
اما في برنامج رفع الجاهزية الإلكترونية والمعرفية وادامتها فيسير مشروعا صيانة الأنظمة الإلكترونية والمعرفية والتقنية، وشراء واستبدال أجهزة وشبكات الحاسوب ضمن الخطة.
ولم يبدأ العمل بأي مشروع من المشاريع الخمسة ضمن برنامج تطوير خدمات الأرصاد الجوية وهي : شراء وتركيب رادار في المنطقة الجنوبية، انشاء محطة راديوسبوند في المنطقة الجنوبية، شراء وتركيب مقصات رياح، شراء نموذج تنبؤات عددي، شراء أجهزة معايرة الرياح.
وأظهر تقدم سير العمل في في تنفيذ مشاريع الخطة الإستراتيجية للنقل البري ضمن برنامج تطوير خدمات النقل العام أن تنفيذ مخرجات المخطط الشمولي المرحلة الثانية في محافظة جرش يسير وفق الخطة، فيما يتأخر تنفيذ دراسة مشروع النقل الحضري (اربد الزرقاء).
ويسير تنفيذ مشروع إدخال نظام النقل الذكي لتحسين خدمة النقل العام (النقل الذكي الوطني) حسب الخطة. فيما يتأخر مشروعا: تطوير النظام المحوسب للتنبؤ لقطاع النقل العام (النهوض بخدمات قطاع النقل العام)، وتأهيل وتدريب العاملين في قطاع النقل البري عن الخطة.
وبحصوص مشروع دراسة تقديم خدمات نقل الركاب فإنه يسير حسب الخطة، بيد أن مشروع تطبيق انظمة النقل الذكية لمشروع تنفيذ مخرجات المخطط الشمولي المرحلة الثانية في محافظة جرش يتأخر عن الخطة.
وفي برنامج رفع مستوى الأداء المؤسسي يسير مشروع عقد دورات تدريبية للموظفين حسب الخطة، ويتأخر مشروع تحديث وبناء قاعدة البيانات الخاصة بجميع أنماط النقل للركاب وأتمتة خدمات الهيئة، فيما تم إنجاز مشروع توفير أجهزة حاسوب تلبي متطلبات الموظفين للقيام بمهامهم، ويسير مشروع بناء القاعدة الجيومكانية لهيئة تنظيم النقل البري حسب الخطة.
وفيما يتعلق ببرنامج تشجيع الاستثمار في قطاع النقل البري فإن مشاريع: تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية، وإنجاز وثيقة النقل البري، ودعم أجور طلاب الجامعات الرسمية تسير، حسب الخطة.
اما في برنامج تطوير البنية التحتية لخدمات النقل البري فإن مشروع إنشاء وإعادة تأهيل البنية التحتية للنقل العام (مراكز الانطلاق والوصول) يتأخر عن الخطة، فيما تم إنجاز مشروع دراسات وتصميم إعادة تأهيل المجمعات في الألوية والقرى، ويتأخر مشروع توفير أنظمة رقابية الكترونية للنقل العام في مراكز الانطلاق والوصول عن الخطة، ويسير مشروع توفير مواقف تحميل وتنزيل لوسائط النقل العام حسب الخطة.
وفي برنامج تطوير الأنظمة المتعلقة بمواصفات المركبات (السلامة والبيئة) فإن مشروع تحديث أسطول حافلات النقل العام لتتوافق مع التنفيذ التدريجي لمستويات الشبكة الهرمية يسير حسب الخطة.
وبخصوص تقدم سير العمل في تنفيذ مشاريع الخطة الاستراتيجية لقطاع النقل الجوي (هيئة تنظيم الطيران المدني) للربع الثاني من العام الحالي فقد أظهر ملخص تقرير المتابعة حول برنامج رفع وتحسين مستوى التصنيف العالمي للتطبيق الفعال للسلامة الجوية وأمن الطيران المدني أن مشروع إعداد خطة تصحيحية لملاحظات منظمة الطيران المدني الدولي يسير حسب الخطة.
وفي برنامج تحرير الأجواء مع الدول المستهدفة على أسس تبادلية يسير مشروع عقد أو تعديل الاتفاقيات الثنائية لتحرير خدمات النقل الجوي على أسس تبادلية حسب الخطة، وفي برنامج تعزيز الاطار التنظيمي والرقابي يمضي مشروعا تطوير تشريعات الطيران المدني واعتماد نهج التعليمات الذكية، واقرار تعليمات الطيران المدني جزء (211) حقوق المسافرين لذوي الإعاقة حسب الخطة.
اما برنامج تطوير البنية التحتية في مرافق الطيران المدني وتعزيز المستوى التنافسي للأردن في خدمات الملاحة الجوية فيسير مشروعا: تحديث وتطوير الأجهزة الملاحية في المطارات والمحطات، وتوفير وتطوير وتحديث الأجهزة والانظمة الحاسوبية حسب الخطة.
وفي برنامج رفع مستوى القدرات المؤسسية وتجذير ثقافة التميز يمضي مشروعا بناء القدرات المؤسسية، ومشاركة خبراء الهيئة في مهام المؤسسات الدولية لجعل الهيئة بيت خبرة حسب الخطة. وفي برنامج التحول الالكتروني واتمتة الخدمات لزيادة الكفاءة والفاعلية فيسير مشروع اتمتتة خدمات الهيئة حسب الخطة.
اما في برنامج الالتزام الدولي بالحفاظ على البيئة من الانبعاثات والضجيج فيمضي مشروع تعديل تعليمات بيئة الطيران المدني (301) حسب الخطة.
وبخصوص تقدم سير العمل في تنفيذ مشاريع الخطة الاستراتيجية لقطاع النقل البحري (الهيئة البحرية الاردنية) اظهر ملخص التقرير وجود تأخر في جميع مشاريع برامج: تطوير خدمات النقل البحري، تطوير نظام المعلومات المينائية وخدمة حركة السفن، اصدار القانون البحري الأردني.
وفيما يتعلق ببرنامج الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات والمذكرات البحرية والدولية فإن مشروع المصادقة على الاتفاقيات البحرية الدولية يتأخر عن الخطة، فيما يسير توقيع اتفاقيات التعاون البحري أو مذكرات التفاهم الثنائية حسب الخطة.
ويتأخر مشروعا التحول الإلكتروني في إجراءات عمل وخدمات الهيئة البحرية الأردنية وتطبيق نظام النافذة الواحدة في القطاع البحري الأردني، وتنفيذ الخطط التصحيحية الناتجة عن تدقيق الإدارة البحرية الالزامي، فيما يسير مشروعا تدريب وتأهيل ورفع قدرات موظفي الهيئة البحرية الأردنية، وموائمة إجراءات العمل طبقا لمواصفة الايزو حسب الخطة.
كما تسير مشاريع برنامج الحد من الآثار البيئية الناجمة من السفن والمرافق المينائية حسب الخطة.

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