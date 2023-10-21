Saturday, 21 October 2023 11:03 GMT

40.2 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

10/21/2023 2:53:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، أمس، 40.20 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 38.60 دينار لجهة البيع.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 47.50 و 35.90 دينار على التوالي.
وحسب رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 285 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 325 دينارا.
ولفت علان لــ (بترا)، إلى أن الطلب بالسوق المحلية على المصاغ الذهبي والليرات لغايات الاستثمار انخفض جراء ارتفاع الأسعار عالميا.
وبين أن المعدن الأصفر أغلق تداولاته بالسوق العالمية أمس الجمعة عند 1982 دولارا للأونصة الواحدة، مبينا أن أحداث المنطقة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أسهمت بزيادة أسعار الذهب عالميا بمقدار 160 دولارا للأونصة منذ العاشر من الشهر الحالي.-(بترا)

MENAFN21102023000072011014ID1107280857

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث