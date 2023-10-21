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كيف نعزز منعة الاقتصاد الوطني من تداعيات الحرب؟

10/21/2023 2:52:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة






عمان - في ظل التصعيد العسكري لدولة الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة، والمسنود بدعم أميركي وغربي و غير مشروط، والتلويح بحرب برية طويلة الأمد، لن تكون اقتصادات المنطقة بما فيها الاقتصاد الأردني بمنأى عن التأثر بهذا التصعيد الذي قد يفاقم من الأوضاع والظروف الاقتصادية الصعبة للاقتصاد الوطني، إذ تبدو الحاجة ملحة للإسراع في تحصينه وتعزيز منعته من التأثر بهذه الحرب أو على الأقل الحد من تضرره بها.
وأكد خبراء اقتصاديون بأن استمرار الحرب سيكون لها تأثيرات على الاقتصاد الوطني ومنها تضرر قطاعات الاستثمار والسياحة والطاقة التي تعد من المفاصل الأساسية للاقتصاد الأردني إضافة إلى إمكانية تراجع معدلات النمو عن المخطط لها، علاوة على الأضرار بالقطاعين الخاص والعام،لا سيما في مجال المالية العامة حيث يتوقع أن يؤدي استمرار الحرب إلى تراجع حجم الإيرادات العامة والتدفقات النقدية للأعمال.
وبغية تحصين الاقتصاد الأردني من التاثر سلبا بهذه الحرب دعا هؤلاء الخبراء إلى ضرورة أن تشكل الحكومة خلية أزمة اقتصادية لاحتواء أي ضرر قد يلحق بقطاعات الاستثمار والسياحة والطاقة، إضافة إلى ضرورة إرسال رسائل تطمئن السياح والمستثمرين على استقرار الأردن رغم قرب الحرب منه .
كما دعا الخبراء إلى وجوب تعزيز التكامل الاقتصادي مع الدول العربية والتجارة البينية والإسراع في تنفيذ الشراكات الاقتصادية والاتفاقيات الثنائية الموقعة معها، إضافة إلى الاعتماد على الذات بتقليل حجم المستوردات والسلع الكمالية وغير الأساسية وزيادة حجم الصادرات لتقليل العجز في الميزان التجاري مع دول العالم ، إلى جانب أهمية تشجيع المنتج والصناعة المحلية، فضلا عن أهمية استمرار الحكومة في إدارة المالية العامة بأقصى درجات الحرص .
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد بدأ منذ 15 يوما بشن عمليات عسكرية على قطاع غزة، في أعقاب الهزيمة النكراء التي كبدته إياها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس بتنفيذها عملية طوفان الأقصى ردا على جرائم الاحتلال وحكومته اليمينية المتطرفة ضد المسجد الأقصى والتضييق على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والتوسع في بناء المستعمرات غير الشرعية .
وأدت هذه العمليات العسكرية الهمجية إلى استشهاد حوالي 5 آلاف مواطن فلسطيني جلهم من الأطفال والسناء، وتعرض نحو 12 ألف فلسطيني للإصابات والجروح، فضلا عن تدمير مئات المباني والأبراج السكنية والبنية التحتية المتهالكة أصلا في القطاع المحاصر .
وقال رئيس قسم الاقتصاد في الجامعة الأردنية رعد التل بأن استمرار الحرب الجبانة من إسرائيل على قطاع غزة سترخي بظلالها على اقتصاد الأردن والمنطقة، حيث إن اقتصادات الدول لا يمكن أن تكون بمعزل عن التواترات والصراعات التي تندلع في محيطها .
و أوضح التل بأن الاقتصاد الأردني سيتأثر بشكل سلبي نتيجة هذه الحرب لا سيما في قطاعات الاستثمار والسياحة والطاقة، حيث من المتوقع أن تنخفض حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى المنطقة بما في ذلك إلى الأردن، حيث إن أحد العوامل الرئيسية التي يبحث عنها أي مستثمر تتمثل في قلة المخاطر والتي عادة ما يضمن توفرها الاستقرار السياسي والأمني والذي يبدو بأن هذه الحرب تهدده.
ولفت التل إلى أنه من المتوقع أن يلحق استمرار هذه الحرب الضرر بالقطاع السياحي و أن تؤدي إلى تخفيض أعداد السياح القادمين إلى الأردن ومختلف دول المنطقة ، خاصة السياح الوافدين من دول أميركا الشمالية، مبينا بأن تراجع الحركة السياحة سيكون له ضرر بالغ على الاقتصاد الوطني في ظل الطفرة السياحية التي شهدتها الأردن خلال السنوات الأخيرة .
وبين التل بأن استمرار الحرب قد يؤدي إلى رفع أسعار النفط والغاز ، حيث إن ارتفاع هذه الأسعار سيكون له الانعكاس السلبي على الأردن التي تستورد أغلب حاجتها من الطاقة، ما سيوثر على رفع كلف الإنتاج على القطاعات الاقتصادية إضافة إلى كلف التدفئة و النقل على المواطنين .
وبهدف تحصين الاقتصاد الاردني والحد من تأثير هذه الحرب عليه دعا التل إلى ضرورة أن تشكل الحكومة خلية أزمة اقتصادية لاحتواء أي ضرر قد يلحق بقطاعات الاستثمار والسياحة والطاقة ، إضافة إلى ضرورة إرسال رسائل تطمئن السياح والمستثمرين على استقرار الأردن رغم قرب الحرب منه ، إلى جانب وجوب الاستمرار في العمل بخطط رؤية التحديث الاقتصادي على الرغم من توقع حدوث تغييرات على بعض أولوياتها .
بدوره الخبير الاقتصادي زياد الرفاتي أكد بأن التصعيد العسكري للاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة والدعم الأميركي والغربي غير المشروط لها، سيفاقم من الأوضاع والظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها بعض دول المنطقة ومنها الأردن .
وبين الرفاتي بأن استمرار الحرب سيكون لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني و يمكن أن تكون حادة ومنها تراجع معدلات النمو عن المخطط لها ، حيث يبلغ معدل النمو المقدر هذا العام 2.7 % وقد حقق
2.6 % في الربع الثاني على أساس سنوي، إضافة إلى إمكانية تأثيره على تدفق رأس المال و الاستثمارات وإقامة المشاريع الجديدة، علاوة على الضرر بالحركة السياحية، فضلا عن إمكانية ارتفاع الأسعار العالمية للنفط والغاز وبالتالي ارتفاع كلف الطاقة والإنتاج على القطاعات الاقتصادية والمواطنين على حد سواء .

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