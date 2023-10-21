3 إصابات مؤثرة تضرب الفيصلي قبل مواجهة السد

MENAFN - Alghad Newspaper) يحيى قطيشات

تعرضت الخيارات الفنية لفريق الفيصلي إلى ضربة موجعة، في ظل الإصابات التي استجدت في الفريق الذي يستعد لملاقاة فريق السد القطري، يوم الإثنين المقبل، على ستاد جاسم بن حمد، في ثالث مباريات الفريقين بالمجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا، والتي تضم أيضا فريقي السد القطري وناساف الأوزبكي.



وتأكد بشكل رسمي غياب الحارس اللبناني مهدي خليل عن الفيصلي في المباراة أمام السد، عقب الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة الودية التي جمعت المنتخبين اللبناني والإماراتي يوم الثلاثاء الماضي، كما يفتقد الفيصلي أيضا لنجمه يوسف أبو جلبوش "صيصا"، بسبب الإصابة التي لحقت به خلال تدريبات المنتخب الوطني، فيما يغيب قائد الفريق بهاء عبد الرحمن الذي يعاني من مشكلة في انتظام نبضات القلب.



وخاض الفيصلي عصر يوم أمس على ملعب النادي بغمدان، الجرعة التدريبية الأخيرة قبل السفر، بمشاركة اللاعبين كافة، بما فيهم لاعبي المنتخب الوطني، وسط معنويات عالية ومرتفعة، والإصرار على تغيير الصورة الفنية التي ظهرت على أداء وشكل الفريق في آخر مباراتين بدوري أبطال آسيا.



وحرص المدير الفني أحمد هايل وجهازه المعاون، على وضع الخطوط العريضة على التشكيلة التي ستبدأ اللقاء، وطريقة وأسلوب اللعب أمام فريق السد الذي يضم 10 لاعبين من المنتخب القطري، إضافة إلى مجموعة من المحترفين المميزين، حيث تابع هايل عددا من مباريات الفريق الأخيرة، وتعرف على نقاط القوة والضعف، ويدرك قوة السد الذي يلعب على أرضه وبين جماهيره، ويملك القوة والإمكانيات الفنية العالية.



وأكد هايل، حرصه على تقديم مباراة قوية أمام السد، والعودة بنتيجة إيجابية ترضي الجماهير الفيصلاوية، وبين في حديث لـ"الغد"، أنه متفائل بما شاهده من اللاعبين خلال الجرعات التدريبية الماضية، وإصرارهم على إظهار أفضل إمكانياتهم الفنية والبدنية، وتطرق إلى الغيابات المؤثرة بالقول:"على الرغم من الدور الأكبر للاعبين المصابين في التشكيلة، لكن الفيصلي يملك عناصر جيدة وقادرة على تعويض الغيابات".



وأشاد هايل بالوقفة والدعم والمساندة من إدارة النادي وجماهيره وحرصهم على متابعة تدريبات الفريق، والعمل على رفع معنويات اللاعبين قبل المواجهة الصعبة، وأبدى سعادته بما قدمه نجوم الفريق خلال المباراة الودية مع فريق مغير السرحان، والتي انتهت لصالح الفيصلي بنتيجة 3-1، خصوصا في تطبيق التعليمات الفنية في الجانبين الدفاعي والهجومي.



ويغادر وفد النادي الفيصلي، صباح اليوم، إلى العاصمة القطرية الدوحة استعدادًا لمواجهة فريق السد القطري، ويرأس الوفد رئيس النادي م. نضال الحديد، ويضم عددا من أعضاء مجلس الإدارة، إضافة إلى الجهازين الفني والإداري واللاعبين: نور بني عطية، محمد العمواسي، محمد كلوب، سالم العجالين، ناثان مافيلا، براء مرعي، مهند خير الله، أنس بني ياسين، حسام أبو الذهب، احسان حداد، حاتم الروشدي، خالد زكريا، نزار الرشدان، عبيدة السمارنة، رفيق كامرجي، محمد العكش، رزق بني هاني، أحمد أبو شعيرة، عارف الحاج، أمين الشناينة، وأدهم الرفاعي.



وينتظر أن يحظى وفد الفيصلي باستقبال دافئ من المطار ولغاية وصوله مقر إقامته، حيث تعمل الجالية الأردنية في قطر حاليا، على تأمين حضور الجماهير الأردنية للمواجهة الصعبة والتشجيع بكل روح رياضية، وكانت إدارة نادي السد، أعلنت عن طرح تذاكر مباراة الفريق وقررت تخصيص ريع التذاكر لدعم مشاريع حملة "فداكِ فلسطين" من خلال الهلال الأحمر القطري.



ويواصل فريق السد تدريباته اليومية على ملعبه، بعد تأجيل مباراته بالجولة السادسة من الدوري أمام العربي، والتي كانت مقررة يوم بعد غد، من أجل توفير الأجواء المناسبة قبل مواجهة الفيصلي.

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