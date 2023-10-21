تكريم مؤسسة التايكواندو الإنسانية في حفل جوائز السلام والرياضة

MENAFN - Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب

حصلت مؤسسة التايكواندو ‏الإنسانية التابعة للاتحاد الدولي للتايكواندو، على جائزة ‏‏"مبادرة الرياضة القتالية لهذا العام" في حفل توزيع ‏جوائز السلام والرياضة 2023، الذي اقيم في ‏السعودية بمناسبة انعقاد منتدى السلام والرياضة في ‏الشرق الأوسط قبل انطلاق الألعاب القتالية العالمية.



ونالت مؤسسة التايكواندو الإنسانية الجائزة، تقديرا للعمل المؤثر في دعم المجتمعات ‏المحرومة حول العالم ولمساهمة الاتحاد الدولي ‏للتايكواندو في إحداث تأثير إيجابي في المجتمعات، ‏وتعليم القيم من خلال الرياضة.‏



وتم منح الاتحاد الدولي للتايكواندو هذه الجائزة بعد ‏تنظيمه إلى جانب مؤسسة التايكواندو الإنسانية ‏والاتحاد العالمي للبيسبول والسوفتبول والاتحاد ‏الأردني للتايكواندو، مهرجان الأمل والأحلام الرياضي ‏الأول بالفترة من 25 إلى 27 شباط (فبراير) الماضي في ‏مخيم الأزرق للاجئين والعاصمة عمّان.‏



وحظي المهرجان بإشادة خاصة باعتباره أفضل نشاط ‏يستحق تسليط الضوء عليه، حيث أتاح الفرصة للاجئين ‏والنازحين للمنافسة في مسابقتي التايكواندو والبيسبول، بمشاركة حوالي 300 رياضي لاجئ شاب من جميع ‏الفئات العمرية، بما في ذلك فريق اللاجئين من ‏أفغانستان.‏



وقال رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو الدكتور تشونغ ‏وون تشو لموقع الاتحاد الدولي للتايكواندو: "نحن ‏فخورون جدا بحصولنا على هذه الجائزة تقديرا للعمل ‏الذي يقوم به الاتحاد الدولي للتايكواندو ومؤسسة ‏التايكواندو الإنسانية، لدعم اللاجئين والنازحين حول ‏العالم. إنه لأمر رائع أن نرى العديد من المبادرات ‏الرائعة الأخرى التي تقوم بها الرياضات القتالية ‏الأخرى، ونحن نشيد بجميع أولئك الذين تم اختيارهم ‏في القائمة المختصرة لهذه الجائزة".‏



وأضاف: "أعتقد أنه لا ينبغي لنا أن نبقى نركز على ‏رياضة التايكواندو فحسب، بل يجب علينا أن نتبنى ما ‏يمكن أن تقدمه الرياضة وجميع الألعاب الرياضية ‏لأولئك الذين يحتاجون إليها بشدة. نحن نؤمن بالدور ‏الذي يمكن أن تلعبه الرياضة في إلهام الأمل وتعزيز ‏السلام.".



وتجدر الإشارة إلى أنه تم تكريم الاتحاد ‏الدولي للتايكواندو بجائزة "اتحاد العام" في حفل توزيع ‏جوائز السلام والرياضة العام 2016.



على صعيد متصل، تم الأسبوع الماضي في اجتماع ‏مؤسسة اللاجئين الأولمبية، عرض فيديو لمركز ‏التايكواندو التابع لمؤسسة التايكواندو الإنسانية في ‏مخيم الأزرق للاجئين في الأردن، مع التركيز على لاعب ‏التايكواندو اللاجئ والحاصل على منحة اللاجئين ‏الأولمبية وائل فواز الفراج. ‏



وأظهر الفيديو وائل وهو يتدرب في المركز وهو ‏يتحدث عن أحلامه.، حيث قال: "حلمي الأكبر هو أن ‏أصبح بطلاً أولمبيا وأن أحصل على ميدالية ذهبية. ‏‏أحلم أيضا أن تعيش عائلتي بشكل مريح وأن تكون ‏ظروفي أفضل".‏



وأشار: "سوف يفخر العديد من اللاجئين بي، وهذا ‏من شأنه أن يحفز الكثير من الشباب ويظهر أن الأمل ‏ثابت وأن الحلم يجب أن يستمر. إن دورة الألعاب ‏الأولمبية في باريس هي حلمي وسأواصل المحاولة ‏حتى أتمكن من تحقيق ذلك".‏



وأعرب رئيس اللجنة الأولمبية توماس باخ خلال ‏اجتماع مؤسسة اللاجئين الأولمبي عن قلقه بشأن ‏‏"أزمة اللاجئين المؤسفة والمتزايدة باستمرار في ‏عالمنا"، وأكد أن وراء هذه الإحصائيات حياة بشرية ‏فردية لا ينبغي نسيانها، يمكن أن تساعدها الرياضة ‏في الحصول على حياة أفضل، والحصول على ‏أسلوب حياة أكثر صحة، والحصول على الأمل.‏