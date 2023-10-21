Saturday, 21 October 2023 11:02 GMT

تكريم مؤسسة التايكواندو الإنسانية في حفل جوائز السلام والرياضة

10/21/2023 2:51:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب

حصلت مؤسسة التايكواندو ‏الإنسانية التابعة للاتحاد الدولي للتايكواندو، على جائزة ‏‏"مبادرة الرياضة القتالية لهذا العام" في حفل توزيع ‏جوائز السلام والرياضة 2023، الذي اقيم في ‏السعودية بمناسبة انعقاد منتدى السلام والرياضة في ‏الشرق الأوسط قبل انطلاق الألعاب القتالية العالمية.


ونالت مؤسسة التايكواندو الإنسانية الجائزة، تقديرا للعمل المؤثر في دعم المجتمعات ‏المحرومة حول العالم ولمساهمة الاتحاد الدولي ‏للتايكواندو في إحداث تأثير إيجابي في المجتمعات، ‏وتعليم القيم من خلال الرياضة.‏


وتم منح الاتحاد الدولي للتايكواندو هذه الجائزة بعد ‏تنظيمه إلى جانب مؤسسة التايكواندو الإنسانية ‏والاتحاد العالمي للبيسبول والسوفتبول والاتحاد ‏الأردني للتايكواندو، مهرجان الأمل والأحلام الرياضي ‏الأول بالفترة من 25 إلى 27 شباط (فبراير) الماضي في ‏مخيم الأزرق للاجئين والعاصمة عمّان.‏


وحظي المهرجان بإشادة خاصة باعتباره أفضل نشاط ‏يستحق تسليط الضوء عليه، حيث أتاح الفرصة للاجئين ‏والنازحين للمنافسة في مسابقتي التايكواندو والبيسبول، بمشاركة حوالي 300 رياضي لاجئ شاب من جميع ‏الفئات العمرية، بما في ذلك فريق اللاجئين من ‏أفغانستان.‏


وقال رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو الدكتور تشونغ ‏وون تشو لموقع الاتحاد الدولي للتايكواندو: "نحن ‏فخورون جدا بحصولنا على هذه الجائزة تقديرا للعمل ‏الذي يقوم به الاتحاد الدولي للتايكواندو ومؤسسة ‏التايكواندو الإنسانية، لدعم اللاجئين والنازحين حول ‏العالم. إنه لأمر رائع أن نرى العديد من المبادرات ‏الرائعة الأخرى التي تقوم بها الرياضات القتالية ‏الأخرى، ونحن نشيد بجميع أولئك الذين تم اختيارهم ‏في القائمة المختصرة لهذه الجائزة".‏


وأضاف: "أعتقد أنه لا ينبغي لنا أن نبقى نركز على ‏رياضة التايكواندو فحسب، بل يجب علينا أن نتبنى ما ‏يمكن أن تقدمه الرياضة وجميع الألعاب الرياضية ‏لأولئك الذين يحتاجون إليها بشدة. نحن نؤمن بالدور ‏الذي يمكن أن تلعبه الرياضة في إلهام الأمل وتعزيز ‏السلام.".


وتجدر الإشارة إلى أنه تم تكريم الاتحاد ‏الدولي للتايكواندو بجائزة "اتحاد العام" في حفل توزيع ‏جوائز السلام والرياضة العام 2016.


على صعيد متصل، تم الأسبوع الماضي في اجتماع ‏مؤسسة اللاجئين الأولمبية، عرض فيديو لمركز ‏التايكواندو التابع لمؤسسة التايكواندو الإنسانية في ‏مخيم الأزرق للاجئين في الأردن، مع التركيز على لاعب ‏التايكواندو اللاجئ والحاصل على منحة اللاجئين ‏الأولمبية وائل فواز الفراج. ‏


وأظهر الفيديو وائل وهو يتدرب في المركز وهو ‏يتحدث عن أحلامه.، حيث قال: "حلمي الأكبر هو أن ‏أصبح بطلاً أولمبيا وأن أحصل على ميدالية ذهبية. ‏‏أحلم أيضا أن تعيش عائلتي بشكل مريح وأن تكون ‏ظروفي أفضل".‏


وأشار: "سوف يفخر العديد من اللاجئين بي، وهذا ‏من شأنه أن يحفز الكثير من الشباب ويظهر أن الأمل ‏ثابت وأن الحلم يجب أن يستمر. إن دورة الألعاب ‏الأولمبية في باريس هي حلمي وسأواصل المحاولة ‏حتى أتمكن من تحقيق ذلك".‏


وأعرب رئيس اللجنة الأولمبية توماس باخ خلال ‏اجتماع مؤسسة اللاجئين الأولمبي عن قلقه بشأن ‏‏"أزمة اللاجئين المؤسفة والمتزايدة باستمرار في ‏عالمنا"، وأكد أن وراء هذه الإحصائيات حياة بشرية ‏فردية لا ينبغي نسيانها، يمكن أن تساعدها الرياضة ‏في الحصول على حياة أفضل، والحصول على ‏أسلوب حياة أكثر صحة، والحصول على الأمل.‏

MENAFN21102023000072011014ID1107280854

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث