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الأجسام وتحدي اللياقة البدنية يرفعان التحضيرات لبطولة العالم

10/21/2023 2:50:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان - يكثف منتخبا بناء الأجسام وتحدي اللياقة البدنية تحضيراتهما، لخوض منافسات بطولة العالم التي تقام في إسبانيا مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، والتي ينظمها الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، وسط مشاركة واسعة.
ويبحث منتخب "الأجسام" عن إنجاز جديد تجاوز ما حققه من ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في بطولة العالم التي أقيمت أيضا في إسبانيا العام 2018، في الوقت الذي أكد اتحاد بناء الاجسام واللاعبون واللاعبات تضامنهم في الأهل في قطاع غزة.
وقال رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية مأمون كلمات في رده على استفسارات "الغد": "نقف احتراما واجلالا للشعب الفلسطيني على تضحياته، وصموده بوجه العدوان الصهيوني السافر، والرحمة والخلود للشهداء الأبرار من قطاع غزة، والشفاء العاجل للجرحى والمصابين، ونتمنى ان تتكلل جهود القيادة الهاشمية الحكيمة وتحركاتها، في إنهاء العدوان البربري وما يتعرض له الأهل في غزة وفلسطين، ناظرين بتفاؤل إلى القمة الإقليمية بالقاهرة، في ايقاف حرب الإبادة الصهيونية، ودخول المساعدات الإنسانية والطبية، والحل العادل للقضية الفلسطينية".
وحول مشاركة المنتخبين الوطنيين للأجسام واللياقة البدنية في إسبانيا، أجاب كلمات: "حرصنا على توفير كافة أشكال الدعم والاهتمام للاعبين واللاعبات، ودفعنا نحو وصولهم إلى الجاهزية البدنية والجسمانية والأهم النفسية في ظل الأوضاع في غزة، ونرحل إلى إسبانيا وقلوبنا في فلسطين".
وتابع كلمات: "نعول على الكثير من لاعبينا في فئات البدي بلدنج والفيزيك أو الكلاسيك أو تحدي اللياقة البدنية، وسمينا عناصر مميزة من الجنسين، ودفعنا نحو الاستعداد المثالي للبطولة، ورفضنا مشاركة اللاعبين في بطولة الأردن لمنحهم الوقت الكافي للتجهيز وتجنيبهم الضغط البدني، ويضم الوفد مجموعة مميزة في المنتخب الجسماني من خلال اللاعبين الذين سبق وحققوا انجازات دلية وقارية، وهو ما ينطبق على منتخب تحدي اللياقة البدنية الذي عاد من بطولة آسيا بـ12 ميدالية ملونة رغم مشاركته القارية الأولى".
من جانبه، قال بطل الفيزيك المحترف محمد البداوي: "بالتأكيد قلوبنا موجوعة على ما يحصل مع أهلنا في فلسطين وغزة، ونؤكد تضامننا مع الغزيين، وما يتعرض له القطاع من حرب إبادة صهيوينة، طالت الكبار والصغار والنساء ودمرت كل شيء، نتوجع لوجعهم ونصرخ لآلامهم، ونقف مع مساعي جلالة الملك الرامية إلى انهاء الحرب، ونتمنى دخول المساعدات الإنسانية والطبية وانقاذ ما يمكن انقاذه في غزة، ودفع الجهود نحو العادل للقضية الفلسطينية".
وحول تجهيزاته لبطولة العالم، رد البداوي: "تجهيزاتي البدنية لم تتوقف منذ تتويجي بذهبية بطل الأبطال ونيلي بطاقة الاحتراف في بطولة يونيفرس/ الأردن، تحت إشراف المدرب صهيب الوحش، ودفعتني الاستعدادات إلى خوض غمار المنافسة في بطولة مستر وورلد بالإمارات، حيث احتليت مكانا بين العشرة الأوائل، ومنذ عودتي وأن أستعد لبطولة العالم وفق تفاصيل دقيقة في التدريب وبرنامجي الغذائي، وأتطلع إلى تحقيق إنجاز جديد لمنتخب الوطن والرياضة الأردنية في إسبانيا".
على صعيد متصل، قال قائد منتخب اللياقة البدنية أدهم الصقور: "نتضرع إلى البارئ عز وجل، بنصرة الأهل في فلسطين وغزة، وأن يجعل "نار" القصف الصهيوني الهمجي، بردا وسلاما على غزة، لم تتوقف مشاركاتي المحلية والخارجية في تحدي اللياقة البدنية و"الكروس فيت"، ولدينا فريق منسجم ومتجانس ويضم نخبة من المتمرسين في هذه الرياضة الجديدة، ونتطلع إلى تجاوز ما حققناه في بطولة آسيا في لبنان، متسلحين بالهمة والمعنويات العالية وتعاون ودعم اتحاد بناء الاجسام واللياقة البدنية من خلال جهود رئيسه مأمون كلمات".
ويذكر أن منتخب تحدي اللياقة البدنية خطف 12 ميدالية ملونة في بطولة آسيا في بيروت مؤخرا، عندما توج بذهبيتين عن طريق ديما زبيدة، وأخرى لديما زبيدة وأدهم صقور على مستوى الفرق، و3 ميداليات فضية للفردي تقلدها كل من عبدالرحمن عاقلة، وبنان الجعفري، وعلى مستوى الفرق نالها قوت أباظة وأحمد نسور، و3 ميداليات برونزية تقلدتها سارة أبو شاويش، وعلى مستوى الفرق لكل من عبدالرحمن عاقلة وبنان الجعفري، وكذلك بنان الجعفري وسارة أبو شاويش.
ويذكر أن منتخب بناء الأجسام، حصد 4 ميداليات ملونة في بطولة العالم في إسبانيا، حين توج ضياء لطفي بالميدالية الذهبية في منافسات الفيزيك (173 سم)، وطارق نصير بالميدالية الفضية في الفيزيك (182 سم)، وأحمد الحلايقة ببرونزية الفيزيك (182 سم)، ورضا محمد برونزية الفيزيك (170 سم).

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