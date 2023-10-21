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عمان جاهز لمواجهة كفرسوم.. والبتراء يستضيف الفجر

10/21/2023 2:49:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان -الغد - تتواصل اليوم لقاءات دوري أندية السيدات لكرة اليد لموسم 2023، وذلك من خلال اقامة مباراتين في الجولة الثالثة من مرحلة الإياب، حيث يلتقي فريقا البتراء والفجر عند الساعة الرابعة مساء في صالة الأمير محمد بالزرقاء، وبذات الوقت يلتقي فريقا كفرسوم وعمان في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد.
وتبدو الفرصة مواتية أمام فريق عمان لمواصلة تقدمه والبقاء في صدارة الترتيب العام، وهو يملك حاليا 10 نقاط تحصل عليها بعد تحقيقه الفوز في كافة مبارياته، والتفرغ المواجهة الحاسمة التي تجمعه مع فريق حرثا في الجولة المقبلة الختامية للدوري، وعمان قادر على الخروج بنتيجة إيجابية نظرا لما يملكه من أوراق فنية متميزة تجيد تطبيق الأساليب الهجومية والدفاعية والممزوجة بالسرعة خصوصا في تنفيذ الهجمات المضادة.
بالمقابل يتطلع فريق كفرسوم الذي يملك 4 نقاط، لتقديم اداء قوي يحرج من خلاله متصدر الدوري، والفريق قدم مستويات جيدة في اللقاءات السابقة، وهو يعتمد على مجموعة من لاعباته الشابات والناشئات.
وفي المباراة الأخرى يتطلع الفجر لتأكيد تفوقه على مستضيفه البتراء، وسيكون الفوز شعار الفريقين من بداية المباراة، حيث يحتل الفجر حاليا المركز الرابع على سلم الترتيب برصيد نقطتين، نالها من خلال الفوز على البتراء في مرحلة الذهاب، بينما ما يزال فريق البتراء بالمركز الاخير من دون نقاط.
ويذكر أن افتتاح مرحلة الإياب شهد فوز فريق كفرسوم على فريق البتراء بنتيجة 31-16، وفاز عمان على الفجر بنتيجة 44-19، وفاز حرثا على البتراء بنتيجة 29-14، وقبل ذلك كانت لقاءات مرحلة الذهاب قد أسفرت عن فوز عمان على كفرسوم 41-19، والفجر على البتراء 29-20، وعمان على الفجر 34-14، وحرثا على البتراء 38-21، وحرثا على الفجر 37-18، وكفرسوم على البتراء 26-17، وحرثا على كفرسوم 31-14، وعمان على البتراء 47-9.
وحسب الجدول الرسمي لمنافسات الدوري، يلتقي يوم السبت المقبل فريقا حرثا والفجر عند الساعة الرابعة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، ويلتقي يوم السبت 4 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل فريقا حرثا وكفرسوم عند الساعة الرابعة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، وبذات الوقت يلتقي فريقا البتراء وعمان في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.
وتختتم منافسات الدوري يوم السبت 11 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، عندما يلتقي فريقا كفرسوم والفجر عند الساعة الرابعة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ثم يلتقي فريقا عمان وحرثا عند الساعة السادسة مساء.

تعديل على مواعيد بطولة كأس الأردن

اجرى الاتحاد الأردني لكرة اليد، تعديلات على مواعيد مباراتين في دور الثمانية من بطولة كأس الأردن لكرة اليد (كأس الراحل نظمي السعيد).
وحسب التعديل الجديد، يلتقي فريقا الحسين وكفرسوم عند الساعة السادسة من مساء يوم غد الأحد في صالة مدينة الحسن، تليها مباشرة وعند الساعة الثامنة مساء المباراة التي تجمع بين فريقي العربي والكتة.
وابقى الاتحاد على مواعيد المباراتين الأخيرتين في ذات الدور، حيث يلتقي حامل اللقب في نسخته الأخيرة فريق السلط مع فريق وادي السير عند الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء المقبل في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، والتي تشهد أيضا باليوم ذاته المباراة التي تجمع بين فريقي الأهلي (وصيف البطل) والقوقازي وتبدأ عند الساعة الثامنة مساء.
وحسب القرعة التي سحبت في وقت سابق، تحتضن صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب مباراتي الدور قبل النهائي، اللتين تقامان يومي الأحد والاثنين 29 و30 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.
كما وستكون صالة الأميرة سمية مسرحا لاحتضان المباراة النهائية التي تقام يوم الثلاثاء 7 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل وعند الساعة السادسة مساء.


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