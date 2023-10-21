Saturday, 21 October 2023 11:02 GMT

الفيصلي والوحدات يقاومان ظروفا استثنائية قبل استئناف المشوار الآسيوي

10/21/2023 2:49:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس

يواصل فريقا الفيصلي والوحدات، تحضيراتهما لاستئناف مشواريهما في مسابقتي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في ظروف استثنائية فنية معنوية.


ويسعى الفيصلي والوحدات لتحقيق نتيجة إيجابية في مهمتهما المقبلة، حيث سافر أمس وفد الفيصلي إلى العاصمة القطرية الدوحة لمواجهة السد ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال آسيا، فيما يستقبل الوحدات نظيره الكهرباء العراقي الثلاثاء المقبل على ستاد عمان الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي.


وأدى العدوان الغاشم على قطاع غزة المحتل وحرب الإبادة التي ينتهجها الكيان الصهيوني منذ أسبوعين، إلى إقامة تدريبات الفرق وسط أجواء حزينة، حيث انشغل اللاعبون في متابعة الأخبار الأخيرة، أو المشاركة في المسيرات للتعبير عن رفضهم لما يحدث مع أهالي القطاع.


لكن اللاعبين مصرون على تقديم عرض قوي، واستغلال هذا الحدث لإيصال رسالة مهمة مفادها أن معنوياتنا لن تنهدم رغم المجازر التي ارتكبها المجرمون بحق أهلنا وشيوخنا وأطفالنا.


إلى جانب ذلك، لم يلعب الفيصلي والوحدات أي مباراة رسمية منذ خوضهما آخر مواجهة بالبطولتين الآسيويتين، بسبب فترة التوقف الدولية والتحاق اللاعبين بالمنتخبات الوطنية، وكذلك توقف المنافسات المحلية في الفترات الماضية، حيث تم تأجيل منافسات الأسبوع السابع من دوري المحترفين، وغابا عن منافسات الأسبوع الخامس قبلها، فيما رفضا مع بقية الفرق خوض الجولة السادسة.


والفيصلي يهدف لتحقيق الفوز ولا شيء سواه، للحفاظ على آماله في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي، سواء كمتصدر أو كواحد من أفضل 3 فرق تحتل المركز الثاني من بين المجموعات الخمس المشاركة.


وخسر الفيصلي أول مباراتين له في أول مشاركة بتاريخه في بدوري الأبطال، حيث تلقى هزيمته الأولى على يد ناساف كارشي الأوزبكي بهدف نظيف في عمان، قبل أن يخسر بالنتيجة ذاتها من الشارقة الإماراتي خارج الديار.


ويفتقد الفيصلي 3 لاعبين مهمين قبل مواجهة السد، وهم الحارس اللبناني مهدي خليل الذي تعرض للإصابة مع منتخب بلاده بفترة التوقف الدولي، ويوسف أبو جلبوش“صيصا” للسبب ذاته، فيما يغيب بهاء عبد الرحمن بسبب مشاكل في القلب قد تبعده بنسبة كبيرة عن الملاعب وترغمه على إعلان الاعتزال بأقرب وقت.


كما يجد المدير الفني الجديد لفريق الفيصلي أحمد هايل، نفسه في موقف لا يحسد عليه إطلاقا، بمواجهة السد الباحث عن فوزه الأول بالبطولة، وذلك في أول مباراة للمدرب الوطني الذي عمل مع اللاعبين على الجانب النفسي كثيرا من أجل العودة إلى الديار بنتيجة إيجابية.


في الجهة المقابلة، غاب عن الوحدات عدد كبير من اللاعبين خلال فترة التوقف مع المنتخبين الرجال والأولمبي، حيث يجد المدرب العماني للفريق رشيد جابر نفسه في مهمة صعبة كل مرة يريد فيها وضع لمساته مع الفريق، في ظل التوقفات المتكررة والغيابات العديدة من اللاعبين.


ويتعين على الوحدات الظفر بالنقاط الكاملة من أجل مواصلة تقدمه في البطولة والإبقاء على حظوظه ببلوغ المربع الذهبي عن منطقة غرب القارة، بعد أن فاز في مواجهته الأولى على أرضه وبين جماهيره بهدفين نظيفين على أهلي حلب السوري، فيما خسر بهدفين لهدف في مواجهته الثانية مع الكويت الكويتي خارج الديار.

اقرأ أيضاً:

الجالية الأردنية بقطر تبدأ تحضيراتها لاستقبال الفيصلي

MENAFN21102023000072011014ID1107280851

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث