الفيصلي والوحدات يقاومان ظروفا استثنائية قبل استئناف المشوار الآسيوي

MENAFN - Alghad Newspaper) مهند جويلس

يواصل فريقا الفيصلي والوحدات، تحضيراتهما لاستئناف مشواريهما في مسابقتي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في ظروف استثنائية فنية معنوية.



ويسعى الفيصلي والوحدات لتحقيق نتيجة إيجابية في مهمتهما المقبلة، حيث سافر أمس وفد الفيصلي إلى العاصمة القطرية الدوحة لمواجهة السد ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال آسيا، فيما يستقبل الوحدات نظيره الكهرباء العراقي الثلاثاء المقبل على ستاد عمان الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي.



وأدى العدوان الغاشم على قطاع غزة المحتل وحرب الإبادة التي ينتهجها الكيان الصهيوني منذ أسبوعين، إلى إقامة تدريبات الفرق وسط أجواء حزينة، حيث انشغل اللاعبون في متابعة الأخبار الأخيرة، أو المشاركة في المسيرات للتعبير عن رفضهم لما يحدث مع أهالي القطاع.



لكن اللاعبين مصرون على تقديم عرض قوي، واستغلال هذا الحدث لإيصال رسالة مهمة مفادها أن معنوياتنا لن تنهدم رغم المجازر التي ارتكبها المجرمون بحق أهلنا وشيوخنا وأطفالنا.



إلى جانب ذلك، لم يلعب الفيصلي والوحدات أي مباراة رسمية منذ خوضهما آخر مواجهة بالبطولتين الآسيويتين، بسبب فترة التوقف الدولية والتحاق اللاعبين بالمنتخبات الوطنية، وكذلك توقف المنافسات المحلية في الفترات الماضية، حيث تم تأجيل منافسات الأسبوع السابع من دوري المحترفين، وغابا عن منافسات الأسبوع الخامس قبلها، فيما رفضا مع بقية الفرق خوض الجولة السادسة.



والفيصلي يهدف لتحقيق الفوز ولا شيء سواه، للحفاظ على آماله في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي، سواء كمتصدر أو كواحد من أفضل 3 فرق تحتل المركز الثاني من بين المجموعات الخمس المشاركة.



وخسر الفيصلي أول مباراتين له في أول مشاركة بتاريخه في بدوري الأبطال، حيث تلقى هزيمته الأولى على يد ناساف كارشي الأوزبكي بهدف نظيف في عمان، قبل أن يخسر بالنتيجة ذاتها من الشارقة الإماراتي خارج الديار.



ويفتقد الفيصلي 3 لاعبين مهمين قبل مواجهة السد، وهم الحارس اللبناني مهدي خليل الذي تعرض للإصابة مع منتخب بلاده بفترة التوقف الدولي، ويوسف أبو جلبوش“صيصا” للسبب ذاته، فيما يغيب بهاء عبد الرحمن بسبب مشاكل في القلب قد تبعده بنسبة كبيرة عن الملاعب وترغمه على إعلان الاعتزال بأقرب وقت.



كما يجد المدير الفني الجديد لفريق الفيصلي أحمد هايل، نفسه في موقف لا يحسد عليه إطلاقا، بمواجهة السد الباحث عن فوزه الأول بالبطولة، وذلك في أول مباراة للمدرب الوطني الذي عمل مع اللاعبين على الجانب النفسي كثيرا من أجل العودة إلى الديار بنتيجة إيجابية.



في الجهة المقابلة، غاب عن الوحدات عدد كبير من اللاعبين خلال فترة التوقف مع المنتخبين الرجال والأولمبي، حيث يجد المدرب العماني للفريق رشيد جابر نفسه في مهمة صعبة كل مرة يريد فيها وضع لمساته مع الفريق، في ظل التوقفات المتكررة والغيابات العديدة من اللاعبين.



ويتعين على الوحدات الظفر بالنقاط الكاملة من أجل مواصلة تقدمه في البطولة والإبقاء على حظوظه ببلوغ المربع الذهبي عن منطقة غرب القارة، بعد أن فاز في مواجهته الأولى على أرضه وبين جماهيره بهدفين نظيفين على أهلي حلب السوري، فيما خسر بهدفين لهدف في مواجهته الثانية مع الكويت الكويتي خارج الديار.

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